Umerov razgovarao sa Vitkofom o narednim koracima u pregovaračkom procesu

„ Ključno je da usaglašavamo dalje kontakte i naredne korake”

Sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu (RNBO) Ukrajine Rustem Umerov, razgovarao je danas sa Stivom Vitkofom, specijalnim izaslanikom predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, o daljim kontaktima i narednim koracima u pregovaračkom procesu. "Upravo sam na putu ka Ukrajini razgovarao sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD Stivom Vitkofom. Razgovoru se pridružio i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Ključno je da usaglašavamo dalje