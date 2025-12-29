Glišić: Studenti dramatično uvećavali broj potpisa tokom jučerašnje akcije

Radio 021 pre 45 minuta  |  Beta
Glišić: Studenti dramatično uvećavali broj potpisa tokom jučerašnje akcije

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić izjavio je da su studenti u blokadi dramatično uvećavali potpise, koje su dobijali juče u okviru akcije "Raspiši pobedu" sa zahtevom za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora

"Oni su ti koji žele nešto da falsifikuju, ukradu i da nekakav rezultat izvrnu, na takav način da on bude potpuno drugačiji. Oni su skloni toj nekoj vrsti izborne krađe, puna su im usta spočitavanja drugima, u stvari govore o sebi", rekao je za Pink Glišić, koji je i funkcioner SNS. Dodao je da je očekivao da će na tom papiru pisati kako oni misle da budu veće plate i penzije, da li priznaju Kosovo kao nezavisnu državu ili ne. "Oni su juče demonstrirali kako oni
