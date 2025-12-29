Trump: Putin je bio vrlo velikodušan u svojim osjećajima prema Ukrajini

MIAMI - Dan nakon masovnog ruskog napada na Ukrajinu i glavni grad Kijev ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stiže u Mar-a-Lago na Floridi na pregovore s američkim kolegom Donaldom Trumpom kako bi dogovorili plan za okončanje rata u Ukrajini.

U prilično zbunjujućoj izjavi, Trump je rekao kako "Rusija želi da Ukrajina uspije". Pojasnio je to na slijedeći način: "Zvuči pomalo čudno, ali Putin je bio vrlo velikodušan u svojim osjećajima prema Ukrajini i njenom uspjehu, uključujući opskrbu energijom, strujom i drugim stvarima po vrlo niskim cijenama." Hoće li Trump otići u Ukrajinu? Upitan bi li razmotrio odlazak u Ukrajinu ako uspiju postići sporazum o okončanju rata, Trump kaže kako "ne očekuje to":