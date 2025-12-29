Rašić kaže da je ušao u Skupštinu Kosova

Slobodna Evropa pre 25 minuta
Stranka Za slobodu pravdu i opstanak Nenada Rašića saopštila je da je sa 4.600 osvojenih glasova na nedeljnim izborima ušla u Skupštinu Kosova. "Ovo poverenje doživljavamo kao veliku čast, ali i kao obavezu da budemo još snažniji, još prisutniji i još posvećeniji interesima građana", navodi se u saopštenju.

Prethodno je u nedelju uveče Srpska lista, vodeća partija Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda, navela da je sa osvojenih 90 odsto glasova srpske zajednice dobila deset poslaničkih mandata rezervisanih za srpsku zajednicu u Skupštini. Ipak, predsednik ove stranke, Zlatan Elek, napomenuo je da stranka Za slobodu pravdu i opstanak Nenada Rašića dobila glasove u sredinama gde Srbi na žive, te da su dužni da sačekaju i ocenu Centralne izborne komisije Kosova.
