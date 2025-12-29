Vremenska prognoza za utorak: Oblačno posle vedrog jutra, od minus devet do šest

Serbian News Media pre 2 sata
Vreme u Srbiji će sutra ujutro biti vedro uz slab do umeren mraz, a naoblačenje će s potom sa severa proširiti ka jugu zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Kratkotrajni sneg se očekuje uglavnom u Banatu, na istoku zemlje i na planinama. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, popodne jak. Najniža temperatura će biti od minus devet do nule, a najviša dnevna od dva do šest stepeni. U Beogradu će sutra ujutro biti vedro uz slab mraz, sa prolaznim naoblačenjem i kratkotrajnim snegom na Avali. Najniža temperatura biće od minus pet do dva, a najviša dnevna oko četiri stepena. Osetno hladnije vreme očekuje se u
