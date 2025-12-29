Gori kostim, gori i Beograd! Maja Berović u vatrenim bojama raspametila prestonicu: Stigla u besnom džipu

Regionalna muzička zvezda Maja Berović ove nedelje nastupa u "Nacionalnoj klasi" gde je još jednom pokazala zbog čega je smatraju jednom od najatraktivnijih i najoriginalnijih žena na estradnoj sceni.

Maja je stigla vidno raspoložena, sa pozitivnom energijom kojom inače zrači, a originalnim kostimom rađenim samo za nju još jednom je pokazala koliko se trudi oko svakog nastupa i koliko poštuje svoju publiku. Ona se na nastup dovezla u luksuznom džipu ali kao i uvek njen stajling je privukao pažnju i nikoga nije ostavio ravnodušnim. Maja Berović je bila obučena u vatreni kostim poput plamena koji je savršeno istakao njenu figuru, dok je samopouzdanje nosila s