Ministarstvo prosvete: Izmirene obaveze, uvećan budžet za plate u visokom školstvu

Ministarstvo prosvete saopštilo je da je izmirilo je sve finansijske obaveze prema visokoškolskim ustanovama za 2025. godinu isplatom u iznosu od blizu 583 miliona dinara, kao i da su budžetska sredstva namenjena za plate zaposlenih u visokom školstvu uvećana za oko 16 odsto u 2026. godini.

U saopštenju se navodi da je tokom decembra 2025. godine ministarstvo visokoškolskim ustanovama uplatilo sredstva po osnovu četvrte rate za materijalne troškove i druga primanja zaposlenih po posebnom kolektivnom ugovoru u ukupnom iznosu od skoro 583 miliona dinara, u skladu sa dogovorom predstavnika vlade i predstavnika visokoškolskih ustanova. Sredstava su uplaćena u dva dela 16. i 26. decembra, što zajedno sa prve tri rate ukupno čini 2.615.000.000 dinara