Ministarstvo prosvete: Izmirene obaveze, uvećan budžet za plate u visokom školstvu

Telegraf pre 16 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Ministarstvo prosvete: Izmirene obaveze, uvećan budžet za plate u visokom školstvu

Ministarstvo prosvete saopštilo je da je izmirilo je sve finansijske obaveze prema visokoškolskim ustanovama za 2025. godinu isplatom u iznosu od blizu 583 miliona dinara, kao i da su budžetska sredstva namenjena za plate zaposlenih u visokom školstvu uvećana za oko 16 odsto u 2026. godini.

U saopštenju se navodi da je tokom decembra 2025. godine ministarstvo visokoškolskim ustanovama uplatilo sredstva po osnovu četvrte rate za materijalne troškove i druga primanja zaposlenih po posebnom kolektivnom ugovoru u ukupnom iznosu od skoro 583 miliona dinara, u skladu sa dogovorom predstavnika vlade i predstavnika visokoškolskih ustanova. Sredstava su uplaćena u dva dela 16. i 26. decembra, što zajedno sa prve tri rate ukupno čini 2.615.000.000 dinara
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Makron potpisao zakon za funkcionisanje države do usvajanja budžeta za 2026.

Makron potpisao zakon za funkcionisanje države do usvajanja budžeta za 2026.

Telegraf pre 1 sat
'Raspiši pobedu': Širom Srbije akcija studenata u blokadi

'Raspiši pobedu': Širom Srbije akcija studenata u blokadi

Slobodna Evropa pre 1 dan
Probudite se uz Euronews jutro: Šta nam govore izbori za Visoki savet tužilaštva

Probudite se uz Euronews jutro: Šta nam govore izbori za Visoki savet tužilaštva

Euronews pre 5 sati
U Bačkoj Palanci isplanirali budžet, ali željno iščekuju državni projekat: Preporod tek uz most do Neština

U Bačkoj Palanci isplanirali budžet, ali željno iščekuju državni projekat: Preporod tek uz most do Neština

Večernje novosti pre 4 sati
Portret bez (s)rama: Ko je Snežana Paunović, ministarka koja je 2021. lažirala putne troškove od 12.000 evra, a danas drži…

Portret bez (s)rama: Ko je Snežana Paunović, ministarka koja je 2021. lažirala putne troškove od 12.000 evra, a danas drži Zaječar u zarobljeništvu

Nova pre 5 sati
Ministarstvo prosvete: Fakultetima isplaćeno 583 miliona dinara iz državnog budžeta tokom decembra

Ministarstvo prosvete: Fakultetima isplaćeno 583 miliona dinara iz državnog budžeta tokom decembra

Serbian News Media pre 9 sati
Prave mesta u budžetu za Tajrika Džonsa: Olimpijakos dao zeleno svetlo sjajnom beku da napusti klub!

Prave mesta u budžetu za Tajrika Džonsa: Olimpijakos dao zeleno svetlo sjajnom beku da napusti klub!

Hot sport pre 10 sati

Ključne reči

ProsvetaBudžetMinistarstvo prosveteZakon o visokom obrazovanjuVisoko obrazovanje

Najnovije vesti »

Na Tajlandu imenovani stranački kandidati za premijera: Počela kamanja za opšte izbore

Na Tajlandu imenovani stranački kandidati za premijera: Počela kamanja za opšte izbore

Kurir pre 16 minuta
Ministarstvo prosvete: Izmirene obaveze, uvećan budžet za plate u visokom školstvu

Ministarstvo prosvete: Izmirene obaveze, uvećan budžet za plate u visokom školstvu

Telegraf pre 16 minuta
Vučić obilazi radove na Dunavskom koridoru

Vučić obilazi radove na Dunavskom koridoru

RTV pre 1 sat
AKCIJU „RASPIŠI POBEDU“ U VALJEVU PODRŽALO OKO 7.500 GRAĐANA – ORGANIZATORI PREZADOVOLJNI!

AKCIJU „RASPIŠI POBEDU“ U VALJEVU PODRŽALO OKO 7.500 GRAĐANA – ORGANIZATORI PREZADOVOLJNI!

Valjevska posla pre 1 sat
Plivački savez nagradio najbolje: Martina Bukvić i Andrej Barna najbolji u 2025! Stjepanoviću nagrada za doprinos srpskom…

Plivački savez nagradio najbolje: Martina Bukvić i Andrej Barna najbolji u 2025! Stjepanoviću nagrada za doprinos srpskom plivanju

Kurir pre 1 sat