Problemi za Fenerbahče! Važan igrač zbog povrede van terena na neodređeno vreme

Košarkaš Fenerbahčea Arturs Žagars odsustvovaće neodređeno vreme van terena zbog povrede zadnje lože, saopštio je danas turski klub.

U saopštenju se navodi da se Žagars povredio na jučerašnjoj utakmici 13. kola Superlige Turske protiv Manise (93:79). Košarkaš Fenerbahčea je već počeo sa oporavkom, ali nije poznato koliko će odsustvovati sa terena. Žagars (27) je ove sezone zbog problema sa povredama odigrao samo tri meča u Evroligi, a prosečno je beležio pet poena i dve asistencije po utakmici. (Telegraf.rs/Tanjug)