Selaković na otvaranju Viminacijuma: Arheologija stub očuvanja kulturnog nasleđa

Telegraf pre 18 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Selaković na otvaranju Viminacijuma: Arheologija stub očuvanja kulturnog nasleđa
Ministar kulture Nikola Selaković izjavio je na otvaranju Viminacijuma da Srbija ne posmatra arheologiju kao sporednu disciplinu već kao jedan od stubova očuvanja kulturnog nasleđa i naučne istine o prostoru na kome živimo, kao i da je Ministarstvo kulture prepoznalo Viminacijum kao jedan od ključnih oslonaca nacionalne kulturne politike i u periodu od 2014. do 2025. godine podržalo 33 projekta koje su vezana za taj lokalitet, ukupnog iznosa više od 65 miliona
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

„Novi atlas Jadrana“: Ljudski uticaj na more na 30 mapa

„Novi atlas Jadrana“: Ljudski uticaj na more na 30 mapa

Večernje novosti pre 6 sati
Mobilna aplikacija “Toplički ustanak”

Mobilna aplikacija “Toplički ustanak”

Prokuplje press pre 8 sati
Srbija posle pola veka dobila novi muzej: Viminacijum je mesto koje svedoči o dubini, trajanju i značaju naše kulture i…

Srbija posle pola veka dobila novi muzej: Viminacijum je mesto koje svedoči o dubini, trajanju i značaju naše kulture i istorije

Kurir pre 10 sati
Veliki svedok značaja istorije i kulture – otvoren Muzej u Arheološkom parku Viminacijum

Veliki svedok značaja istorije i kulture – otvoren Muzej u Arheološkom parku Viminacijum

RTS pre 14 sati
Svečano otvoren Muzej Viminacijum, izloženo 1.750 predmeta /foto/

Svečano otvoren Muzej Viminacijum, izloženo 1.750 predmeta /foto/

Sputnik pre 15 sati
Macut: Viminacijum je mesto koje svedoči o trajanju i značaju naše kulture i istorije

Macut: Viminacijum je mesto koje svedoči o trajanju i značaju naše kulture i istorije

RTV pre 17 sati
Macut i Selaković svečano otvorili Muzej Viminacijum: "Mesto koje svedoči o trajanju i značaju naše kulture i istorije"

Macut i Selaković svečano otvorili Muzej Viminacijum: "Mesto koje svedoči o trajanju i značaju naše kulture i istorije"

Euronews pre 16 sati

Ključne reči

Ministar kultureMinistarstvo kultureNikola SelakovićViminacijum

Najnovije vesti »

Sjajne vesti za reprezentaciju Maroka: Hakimi se vraća na teren!

Sjajne vesti za reprezentaciju Maroka: Hakimi se vraća na teren!

Kurir pre 53 minuta
Varala muža pred milionima, sad uživa sa dečkom u Americi! Voze se gradskim prevozom, podelila čarobne kadrove

Varala muža pred milionima, sad uživa sa dečkom u Americi! Voze se gradskim prevozom, podelila čarobne kadrove

Telegraf pre 28 minuta
Maduro izrazio spremnost za dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama

Maduro izrazio spremnost za dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama

Telegraf pre 47 minuta
"Raša me pipka gde god stigne! Jeste malo nepristojno, ali bolje i to nego da me..." Goca progovorila o intimi

"Raša me pipka gde god stigne! Jeste malo nepristojno, ali bolje i to nego da me..." Goca progovorila o intimi

Telegraf pre 42 minuta
Problemi za Fenerbahče! Važan igrač zbog povrede van terena na neodređeno vreme

Problemi za Fenerbahče! Važan igrač zbog povrede van terena na neodređeno vreme

Telegraf pre 18 minuta