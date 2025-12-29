Selaković na otvaranju Viminacijuma: Arheologija stub očuvanja kulturnog nasleđa

Ministar kulture Nikola Selaković izjavio je na otvaranju Viminacijuma da Srbija ne posmatra arheologiju kao sporednu disciplinu već kao jedan od stubova očuvanja kulturnog nasleđa i naučne istine o prostoru na kome živimo, kao i da je Ministarstvo kulture prepoznalo Viminacijum kao jedan od ključnih oslonaca nacionalne kulturne politike i u periodu od 2014. do 2025. godine podržalo 33 projekta koje su vezana za taj lokalitet, ukupnog iznosa više od 65 miliona