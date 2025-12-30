Pobuna zbog kolektora otpadnih voda u Crnoj Gori: Više desetina privedenih

BBC News pre 4 sati

Iako je na nedavnom lokalnom referendumu poručeno odlučno 'ne' kolektoru otpadnih voda u Zeti, brektanje bagera izazvalo je incidente u opštini nadomak glavnog grada Crne Gore pretposlednjeg dana 2025. godine.

Više od 50 ljudi privedeno je u Zeti, u blizini Podgorice, pošto su pokušali da spreče početak građevinskih radova na mestu gde je planirana izgradnja ovog postrojenja, saopštila je crnogorska policija.

Među njima je i predsednik opštine Zeta Mihailo Asanović iz Demokratske narodne partije, dok je Milan Knežević, predsednik ove stranke i poslanik vladajuće koalicije, sam ušao u policijsku maricu, prenele su podgoričke Vjesti.

Izgradnja kolektora otpadnih voda prelila se sa društveno-ekološkog na politički teren, a moguće je da je ugrožen i opstanak crnogorske vlade - ako se ostvare pretnje pojedinih njenih članova.

„Odmah kad se završi ova agonija institucija predložiću Predsedništvu Demokratske narodne partije (DNP) izlazak iz ove krvave vlade", rekao je Knežević, blizak vlastima u Beogradu, koji se od ranije protivi izgradnji kolektora.

Kneževićeva stranka ima četiri poslanika u Skupštini Crne Gore, i jedino ako bi mu se pridružila druga prosrpska partija Andrije Mandića, predsednika Skupštine, opstanak vlade mogao bi biti ugrožen.

Mandić je zatražio hitnu sednicu Saveta za odbranu i bezbednost.

Crnoj Gori su potrebni „mir i stabilnost", dodao je.

Kneževića je podržao predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekavši da je „branio volju naroda".

Zećani se protive kolektoru jer strahuju da bi takvo postrojenje navodno zagadilo okolinu, dok vlast ističu suprotno.

Otpadne vode godinama iz kanalizacije većinom neprečišćene odlaze u reku Moraču, a zatim dalje u Skadarsko jezero, najveće na Balkanu.

Šta se desilo u Botunu?

U utorak, 30. decembra rano ujutru, meštani Botuna, naselja u Zeti, gde je planirana izgradnja kolektora, okupili su se na budućem gradilištu kako bi sprečili početak radova.

Policija je više puta bezuspešno pokušavala da ih ubedi da se sklone.

Na pozive policije okupljeni su odgovarali skandiranjem „Ovo je Zeta" i „Uhapsite Zvicera", navodnog šefa jednog od dva najveća kriminalna klana - Kavačkog.

Policija, u opremi za razbijanje demonstracija, posle višečasovnih pregovora počela je da potiskuje okupljene, među kojima su pojedini legli na zemlju kako bi pružili pasivni otpor.

Više ljudi je privedeno, dok je Milan Knežević sam ušao u policijsku maricu, kako bi bio sa ostalim privedenim.

Posle nekoliko sati Knežević je napustio policiju, prenele su Vijesti nezvanična saznanja.

On je optužio policiju za „nezakonito ponašanje", što je MUP negirao.

Službenici su postupali na profesionalan i na krajnje tolerantan i trpeljiv način, saopštila je Uprava crnogorske policije.

Posle intervencije policije, na buduće gradilište stigle su mašine i privatno obezbeđenje.

Počela je realizacija projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, što je jedna od ključnih investicija usmerenih ka očuvanju zdravlja građana i životne sredine, rekao je Saša Mujović, gradonačelnik Podgorice.

Kao odgovor na to, nezadovoljni Zećani organizovali su protest na novom mestu, blokirajući kružni tok prema Aerodromu Podgorica.

Oni su rekli da će tu ostati dok uhapšeni ne budu pušteni i dok mašine ne budu uklonjene sa parcele.

Reakcije iz zemlje i susedstva

Umesto da hapsi okorele kriminalce, policija privodi starije ljude i žene, koji samo „zahtevaju da se i njihov glas čuje", rekao je predsednik Crne Gore Jakov Milatović.

„Predstavnici aktuelne vlasti koji su jedno obećavali meštanima Botuna i Zete dok su kao opozicionari dolazili tamo po glasove, danas rade sve suprotno obećanjima koja su tada davali", napisao je Milatović na mreži Iksu.

Nisu samo crnogorski, već i srpski političari komentarisali događaje iz Zete.

„Danas je u Crnoj Gori uhapšen lider Demokratske narodne partije, i važnije od toga, lider srpskog naroda Milan Knežević.

„Branio je volju naroda iskazanu na referendumu.

„U teškim trenucima, uvek sam bio i biću uz svoje prijatelje. Milan to jeste", napisao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na instagram nalogu buducnostsrbijeav.

Otpadne vode - političko pitanje

Kolektor za preradu otpadnih voda trebalo bi da bude izgrađen u industrijskoj zoni nekadašnjeg Kombinata aluminijuma (KAP) u zetskom mestu Botun.

Iako KAP već dve decenije ne radi, baseni crvenog mulja koji su ostajali posle proizvodnje glinice i dalje unose zebnju meštanima, zbog čega su se mnogi iselili iz okoline, pisale su podgoričke Vijesti.

Meštani se plaše da bi planirano postrojenje moglo da ugrozi okolinu.

U Zeti, opštini koja je postala samostalna 2022. i gde je glavni crnogorski aerodrom, zbog kolektora je 14. decembra održan lokalni referendum.

Iako referendum nije obavezujući, rezultat je bio nedvosmislen: čak 98 odsto onih koji su glasali, a to je blizu 8.000, rekli su 'ne' kolektoru.

Pravo glasa imalo je oko 12.800 ljudi.

Politički akteri koriste ovo pitanje za pozicioniranje unutar vlasti, ali i u odnosu opozicije, ocenila je ranije za BBC politikološkinja Nikoleta Đukanović sa Univerziteta Donja Gorica.

„Kolektor je postao političko pitanje broj jedan zbog načina na koji je postupak vođen - nedostatka transparentnosti i poverenja, ali i činjenica da se lokalni infrastrukturni projekti lako pretvaraju u šire političke sukobe", rekla je.

