Svi privedeni u Botunu pušteni na slobodu i Knežević napustio "maricu"

Euronews pre 44 minuta  |  Autor: Tanjug
Svi privedeni u Botunu pušteni na slobodu i Knežević napustio "maricu"

Predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević napustio je policijsku "maricu" pošto je dobio informaciju da su svi ranije danas privedeni Botunjani pušteni na slobodu. "Mislim da je ovo jedna od najcrnjih stranica u crnogorskoj istoriji", rekao je Knežević, prenosi portal RTCG.

Knežević je satima bio u policijskom automobilu u Botunu, nakon jutrošnjeg upada pripadnika komunalne i interventne policije da bi potisnuli Botunjane, koji su obezbeđivali lokaciju na kojoj je, uprkos njihovom protivljenju, predviđena gradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Podgorice. Iz Uprave policije saopšteno je da su svi privedeni u Botunu pušteni bez zadržavanja. "Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su prikupili obaveštenja od
Ključne reči

Crna GoraPodgoricaNarodna partijaprotestiMilan Kneževićbotun

