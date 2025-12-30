Teško do aerodroma Podgorice, meštani Zete blokirali saobraćajnice, napetost i dalje

Beta pre 6 sati

Putnici danas čak pešice idu prema glavnom crnogorskom aerodromu kod Podgorice da bi stigli na planirane letove jer su meštani Zete nedaleko od tog grada blokirali ključne saobraćajnice u znak protesta zbog početka izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a njihovu akciju sprečava policija na gradilištu.

Aerodrom Podgorica je obavestio putnike da su na prilazu Aerodromu, kao i na širem području, pojačane saobraćajne gužve što može dovesti do kašnjenja putnika koje zato moli da ranije krenu ka Aerodromu i da, ukoliko je moguće, koriste zaobilazne puteve, a ne glavni put.

Prva blokada počela je na kružnom toku kod Aerodroma Podgorica, gde su građani napustili svoja vozila i izašli na kolovoz, zbog čega je potpuno obustavljen saobraćaj na relaciji Podgorica – Zeta, a potom je saobraćaj zaustavljen na više drugih mesta.

Meštani poručuju da se neće povući s puta dok ne budu puštene osobe koje su jutros lišene slobode u Botunu, u Zeti, a policija je saopštila da je privela 54 osobe koje će pustiti posle istrage.

Posle više incidenata policija je privela većinu meštana koji su se jutros okupili u industrijskoj zoni, među kojima je i njihov predstavnik Jagoš Bećirović, a u policijski kombi je samoinicijativno ušao lider Demokratske narodne partije (DNP) i poslanik Milan Knežević u znak podrške meštanima.

Policajci su od Kneževića i ostalih građana koji su sami ušli u "maricu" tražili da izađu što su oni odbili i zatvorili vrata.

Knežević je najavio izlazak iz vlasti: "Do jutros sam bio član parlamentarne većine. Odmah kad se završi ova agonija, u Predsedništvu stranke ću predložiti izlazak iz ove krvave Vlade. Ovo što se danas dogodilo, ne pamtimo još ni za vreme Đukanovića. Ni sa kim od koalicionih partnera nisam imao komunikaciju", kazao je Knežević koga je policija odbila da uhapsi.

"Posle današanje intervencije policije sve je besmisleno u državi. Ono što je poraz institucija je hapšenje dece, staraca, predsednika opštine i njegovog oca i to da su hteli da uhapse i ove četiri žene, ali nisam hteo da se odvojim od njih. Iako su imali ponudu da uhapse mene, a ne građane Botuna", kazao je Knežević.

Pošto su policajci počeli da hapse meštane, Knežević ih je pozivao da se odupru, građani su odbili da se povuku, uzvikivali "Ovo je Zeta!" i "Hapsi!", pevali crnogorsku himnu, a policija je dala naredbu da se krene u potiskivanje okupljenih.

Kod gradilišta je veliki broj policajaca, vozila hitne pomoći i vatrogasne službe, građevinske mašine, a policija je blokirala sve prilazne puteve industrijskoj zoni KAP.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović je saopštio da je počela izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, dok je predsednk Crne Gore Jakov Milatović na Iksu (X) napisao da se danas u Botunu u Zeti "desilo ono čega se pribojavao".

Predsednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić je saopštio da je, zbog današnjih događaja u Botunu i Zeti, tražio hitno održavanje sednice Saveta za odbranu i bezbednost i naveo da je u vezi s tim razgovarao s predsednikom Milatovićem koji je ranije za danas u 13 časova zakazao nastavak sednice Saveta, te zatražio da se ona održi "što je moguće pre".

Oglasio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je kazao da je danas u Crnoj Gori uhapšen "lider srpskog naroda Milan Knežević" - šef Demokratske narodne partije.

"U teškim trenucima, uvek sam bio i biću uz svoje prijatelje. Milan to jeste i ponosim se našim drugarstvom i nadam se da će uskoro biti na slobodi", poručio je Vučić.

Vučić je povodom informaciju da je Knežević samoinicijativno ušao u "maricu" kazao da je on "branio volju naroda iskazanu na referendumu".

Građani Zete su se na lokalnom referendum 15. decembra izjasnili protiv izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a to glasanje, imajući u vidu da je lokalno, nema pravno obavezujuće dejstvo.

Meštani samtraju da će im postrojenja ugroziti životnu sredinu i postavili su šatore s namerom da spreče Grad Podgoricu da počne izgradnju.

Meštane koji protestuju podržava i nekoliko partija većine u Skupštini Crne Gore, najglasnije partija poslanika Milan Kneževića DNP, bliska zvaničnom Beogradu i Moskvi.

Izgradnju postrojenja trebalo bi da realizuje turski konzorcijum "Kuzu grup". Taj projekat je jedan od ključnih uslova za zatvaranje "Poglavlja 27" u pregovorima sa Evropskom unijom (EU), koje se odnosi na zaštitu životne sredine.

Ukoliko bi se raskinuo ugovor sa izvođačem, Podgorica bi izgubila grant EU, kredit i morala da plati odštetu od 100 miliona evra.

Prva studija o tom postrojenju je još iz 2004. godine, a bivša vlast Demokratske partije socijalista (DPS) je do 2022. obavila pripreme i obezbedila grant EU.

(Beta, 30.12.2025)