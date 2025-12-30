Studentska akcija 'Raspiši pobedu'

BBC News pre 2 sata

Uz reči zahvalnosti, rukovanje i osmehe, studenti su od ranih jutarnjih sati 28. decembra pozdravljali sve koji su dolazili da ih potpisom podrže na štandu ispred Bajlonijeve pijace u Beogradu.

Ovaj štand jedan je od ukupno 400 postavljenih u više od 100 gradova i opština širom Srbije, na kojima su se prikupljali potpisi kako bi uticali na vlast da raspiše vanrednih parlamentarnih izbora.

Studenti, koji se protive vlastima, akciju su nazvali „Raspiši pobedu".

„Smisao ove akcije je da pokažemo našu brojnost ljudima koji nas podržavaju, ali i vlasti“, rekao je Marko Bojović, student Filozofskog fakulteta u Beogradu, učesnik akcije prikupljanja potpisa.

Prema njegovim rečima, studenti žele da se umreže sa ljudima i prošire bazu podrške kako bi kvalitetnije pripremili aktivnosti u vezi sa izborima.

„Potpisima dolazimo do konkretnije podrške“, istakao je Bojović, dodajući da akcija protiče bolje nego što je očekivao.

Dan kasnije, studenti su na mrežama objavili da su prikupili blizu 400.000 potpisa.

Studentsku akciju je prokomentarisao i njihov protivnik, predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Iako studenti do Vučićevog komentara nisu objavili broj prikupljenih potpisa, rekao je da se „u javnosti iznose netačni podaci o broju prikupljenih potpisa".

„Na dan predaje potpisa videće se stvarni brojevi", dodao je, prenela je Radio-televizija Srbije.

Tvrdi i da jesu akciji prikupljanja potpisa koju je organizovao studentski pokret korišćeni stolovi izneti sa fakulteta za prikupljanje političkih potpisa, što je ocenio kao dokaz da je politika bila prisutna na fakultetima, iako je, kako je dodao, to „zabranjeno".

Vučić najavio izbore u 2026.

FONET Potpisi su se prikupljali u više od 100 gradova i opština širom Srbije

U najavi akcije prikupljanja potpisa, studenti su rekli da će na „ljudi moći da budu bolje informisani o njihovim aktivnostima, o načinima na kojima mogu da pomognu i budu deo promene za uspostavljanje sistema po meri svih".

Studenti fakulteta širom Srbije, koji su prethodnih godinu dana bili u blokadi, od maja ove godine traže raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, dok Vučić najavljuje da će oni biti održani 2026. godine i da tek treba da se odredi da li će to biti u maju ili decembru.

BBC na srpskom Marko Bojović, student Filozofskog fakulteta je na štandu ispred Bajlonijeve pijace u Beogradu

Tokom otvaranja Moravskog koridora, Vučić je rekao da će na budućim izborima vladajuća Srpska napredna stranka predvoditi listu „na kojoj će biti dobri ljudi koji žele pristojnu Srbiju".

Rekao je i da ne vidi razlog da studenti u blokadi slave i da je bio iznenađen kada je pročitao rezultate istraživanja.

Nije naveo koje je istraživanje u pitanju.

Posle pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je poginulo 16 ljudi, tražeći odgovornost nadležnih, studenti univerziteta širom Srbije ušli su u blokadu fakulteta.

Ona je u najvećoj meri okončana i nastava se od početka novembra 2025. održava redovno.

Šta se potpisivalo?

Na formularu koji su delili studenti, ostavljali su se: ime, prezime, godina rođenja, opština iz koje je potpisnik/ca, kao i mejl adresa i broj telefona.

Ovi podaci, tvrde organizatori akcije, odlaze u studentsku bazu i služiće da se dobiju precizniji podaci kakva je podrška studentskoj listi na vanrednim izborima, čije raspisivanje zahtevaju.

Još nije poznato ko je na studentskoj listi, koja je navodno sastavljena.

Studenti su prethodno podržali političke aktiviste u Kosjeriću na lokalnim izborima održanim u junu 2025, a na izborima u opštini Mionica u novembru, lista koju su podržaliosvojila je 42 odsto glasova.

Na lokalnim izborima u pojedninim opštinama i gradovima u Srbiji ove godine zabeležene su brojne neregularnosti i incidenti.

BBC na srpskom Formular koji studenti dele

FONET Ljudi daju potpise u Zrenjaninu

Na štandovima raspoređenim na tridesetak lokacija u Novom Sadu i prigradskim naseljima bilo je moguće izjasniti se i o eventualnom angažmanu u studentskom pokretu, kao i o vidu pomoći u predizbornoj kampanji ili na dan izbora.

U prvih sat i po vremena prikupljeno je više od 1.000 potpisa podrške, saopštili su studenti u blokadi Univerziteta u Novom Sadu.

FONET Kragujevčani su takođe dali podršku studentima

Prema njihovim navodima, potpise su uglavnom davali stariji sugrađani, procedura je kratka, a veća zadržavanja na štandovima nisu zabeležena.

Studenti su istakli da potpisi koji se prikupljaju neće biti predati nijednoj instituciji, niti predstavljaju potpise za studentsku izbornu listu.

