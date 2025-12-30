40.000 Novosađana dalo podršku ideji raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora

Novi Sad – Studenti u blokadi objavili su da su tokom akcije „Potpiši pobedu“ prikupili gotovo 400.000 potpisa (393.045) i poručili „Pobedu raspisujemo mi!“.

Akcija je organizovana u nedelju, 28. decembra, tokom koje su studenti skupljali potpise građana kao podršku zahtevu za vanredne izbore. Novosadski Fakultet tehničkih nauka u blokadi je saopštio da je u Novom Sadu prikupljeno 40.000 potpisa, a na nivou Vojvodine 93.000. Od juče je dostupan i onlajn formural za glasanje građana Srbije u dijaspori. Zbog velikog odziva, ovaj formural je dostupan i danas.