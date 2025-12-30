Akcija „Raspiši pobedu“: Skoro 400.000 građana podržalo zahtev za izbore

Kako su saopštili studenti u blokadi, tokom njihove akcije „Raspiši pobedu“ u nedelju, 28. decembra, skupljeno je 393.045 potpisa za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

U preko 100 mesta na skoro 500 štandova u Srbiji su studenti, potpomognuti zborovima, u nedelju skupljali potpise građana, a sve u cilju skupljanje podrške kako bi se raspisali izbori. Odziv je, kako je predočeno bilo i pre dva dana, bio masivan – skoro 400.000 ljudi je podržalo ovu akciju. S tim u vezi, studenti u blokadi su na njihovoj Instagram stranici poručili „da su oni ti koji raspisuju pobedu“. S druge strane, juče i danas je dostupan i onlajn formural za