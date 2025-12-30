BIRODI: Na RTS-u Vučić 23 puta bio vidljiviji od studentske akcije za raspisivanje izbora

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u nedelju 28. decembra bio na Radio-televiziji Srbije (RTS), 23 puta vidljiviji od studentske akcije "Raspiši pobedu" za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, saopštio je danas Biro za društvena istraživanja (BIRODI).

"Video analizom programa Radio televizije Srbije tokom 28.12.2025. godine utvrdili smo da je predsednik Srbije bio vidljiv do 23,5 minuta, a studenska inicijativa za raspisivanje izbora do jedan minut", naveo je BIRODI.

Ukazali su da je Vučić imao mogućnost da u programu RTS lično iznese svoje stavove i da je javni medijski servis imao izveštača sa "proslave sklanjanja šatora" u šatorskom naselju ispred Skupštine Srbije na kojem je Vučić govorio.

"Izveštavanje u drugom i trećem Dnevniku RTS-a o inicijativi studenata u blokadi RTS je izveštavao na posredan način, bez izjava organizatora ili građana, koji su potpisivali inicijativu, uz izostanak informacije o broju mesta na kojima se inicijativa može potpisati, iznošenjem neistine da je ovo inicijativa i u funkciji merenja izborne podrške studentskoj listi na budućim izborima", ukazao je BIRODI.

Naveli su da je takvim izveštavanjem RTS "prekršio" član 50 Ustava Srbije, koji garantuje pravo na istinito, potpuno i blagovremeno informisanje, i Pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga.

Ost

(Beta, 30.12.2025)

Povezane vesti »

BIRODI: Na RTS-u Vučić 23 puta bio vidljiviji od studentske akcije za raspisivanje izbora

BIRODI: Na RTS-u Vučić 23 puta bio vidljiviji od studentske akcije za raspisivanje izbora

Danas pre 49 minuta
BIRODI: Na RTS-u Vučić 23 puta bio vidljiviji od studentske akcije za raspisivanje izbora

BIRODI: Na RTS-u Vučić 23 puta bio vidljiviji od studentske akcije za raspisivanje izbora

Radio sto plus pre 34 minuta
BIRODI: Na RTS-u Vučić 23 puta bio vidljiviji od studentske akcije za raspisivanje izbora

BIRODI: Na RTS-u Vučić 23 puta bio vidljiviji od studentske akcije za raspisivanje izbora

Serbian News Media pre 44 minuta
BIRODI: Studentskoj akciji u programu RTS do jedan minut, a predsedniku 23,5 minuta

BIRODI: Studentskoj akciji u programu RTS do jedan minut, a predsedniku 23,5 minuta

N1 Info pre 1 sat
RTS u službi režima: Studentima dok su skupljali potpise jedan minut, za Vučića u Ćacilendu 23

RTS u službi režima: Studentima dok su skupljali potpise jedan minut, za Vučića u Ćacilendu 23

Nova pre 1 sat
BIRODI: Vučić na RTS-u 23,5 minuta, studenti samo minut

BIRODI: Vučić na RTS-u 23,5 minuta, studenti samo minut

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićRTSParlamentarni izboriPredsednik SrbijeIzboriBIRODI

Politika, najnovije vesti »

Vučić stao uz Milana Kneževića: Uvek ću biti uz prijatelje, branio volju naroda

Vučić stao uz Milana Kneževića: Uvek ću biti uz prijatelje, branio volju naroda

N1 Info pre 9 minuta
Vučić reagovao na hapšenje Milana Kneževića: Ponosim se našim drugarstvom

Vučić reagovao na hapšenje Milana Kneževića: Ponosim se našim drugarstvom

Danas pre 0 minuta
Lazarević: Izvoz Srbije premašio 30 milijardi evra

Lazarević: Izvoz Srbije premašio 30 milijardi evra

RTV pre 25 minuta
Petković: Izuzetno teška godina za Srbe na KiM, Beograd će uvek podržati dijalog i nikad neće odustati od svog naroda

Petković: Izuzetno teška godina za Srbe na KiM, Beograd će uvek podržati dijalog i nikad neće odustati od svog naroda

Newsmax Balkans pre 4 minuta
Lazović: Sklanjaju Ćacilend jer bi evroparlamentarcima bilo teško objasniti kriminalce koji su tamo bili

Lazović: Sklanjaju Ćacilend jer bi evroparlamentarcima bilo teško objasniti kriminalce koji su tamo bili

Nova pre 10 minuta