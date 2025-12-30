BIRODI: Na RTS-u Vučić 23 puta bio vidljiviji od studentske akcije za raspisivanje izbora

"Video analizom programa Radio televizije Srbije tokom 28.12.2025. godine utvrdili smo da je predsednik Srbije bio vidljiv do 23,5 minuta, a studenska inicijativa za raspisivanje izbora do jedan minut", naveo je BIRODI.

Ukazali su da je Vučić imao mogućnost da u programu RTS lično iznese svoje stavove i da je javni medijski servis imao izveštača sa "proslave sklanjanja šatora" u šatorskom naselju ispred Skupštine Srbije na kojem je Vučić govorio.

"Izveštavanje u drugom i trećem Dnevniku RTS-a o inicijativi studenata u blokadi RTS je izveštavao na posredan način, bez izjava organizatora ili građana, koji su potpisivali inicijativu, uz izostanak informacije o broju mesta na kojima se inicijativa može potpisati, iznošenjem neistine da je ovo inicijativa i u funkciji merenja izborne podrške studentskoj listi na budućim izborima", ukazao je BIRODI.

Naveli su da je takvim izveštavanjem RTS "prekršio" član 50 Ustava Srbije, koji garantuje pravo na istinito, potpuno i blagovremeno informisanje, i Pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga.

