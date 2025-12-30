BIRODI: Studentskoj akciji u programu RTS do jedan minut, a predsedniku 23,5 minuta

N1 Info pre 3 sata  |  FoNet
BIRODI: Studentskoj akciji u programu RTS do jedan minut, a predsedniku 23,5 minuta

Studentska inicijativa za raspisivanje izbora bila je u nedelju 28. decembra u programu Radio-televizije Srbije vidljiva do jedan minut, a predsednik Srbije Alekandar Vučić do 23,5 minuta, objavio je danas Biro za društvena istraživanja (BIRODI) na osnovu video-analize programa RTS.

Vučić je predstavljen neposredno, odnosno imao je mogućnost da u programu RTS lično iznese svoje stavove, ističe u saopštenju BIRODI. Radio-televizija Srbije je imala izveštača sa proslave sklanjanja šatora ispred Skupštine Srbije, na kojoj je, kako navodi BIRODI, govorio član Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, predstavljen kao predsednik Republike. Naspram takvog izveštavanja, u Drugom i Trećem dnevniku RTS o inicijativi Studenata u blokadi za raspisivanje
