RTS u službi režima: Studentima dok su skupljali potpise jedan minut, za Vučića u Ćacilendu 23

Nova pre 14 minuta  |  Autor: Fonet
Studentska inicijativa za raspisivanje izbora bila je u nedelju 28. decembra u programu Radio-televizije Srbije vidljiva do jedan minut, a predsednik Srbije Alekandar Vučić do 23,5 minuta, objavio je danas Biro za društvena istraživanja (BIRODI) na osnovu video-analize programa RTS.

Vučić je predstavljen neposredno, odnosno imao je mogućnost da u programu RTS lično iznese svoje stavove, ističe u saopštenju BIRODI. Radio-televizija Srbije je imala izveštača sa proslave sklanjanja šatora ispred Skupštine Srbije, na kojoj je, kako navodi BIRODI, govorio član Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, predstavljen kao predsednik Republike. Naspram takvog izveštavanja, u Drugom i Trećem dnevniku RTS o inicijativi Studenata u blokadi za raspisivanje
