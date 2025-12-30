SRCE: MUP da objavi radnu biografiju novog načelnika UKP Marka Krička

Beta pre 2 sata

Srbija centar (SRCE) zahtevala je danas da ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) na svom sajtu objavi podatke o obrazovanju novog načelnika Uprave kriminalističke policije (UKP) Marka Krička, od kada je radio u MUP i na kojim poslovima, "posebno kad je u pitanju UKP".

Ova stranka navodi da u "šturoj biografiji Krička nema podataka koje škole je završio, kao ni o profesionalnoj karijeri u MUP", a da je za načelnika UKP, od vremena Kraljevine Jugoslavije do post-petooktobarskih vlada, za tu poziciju uvek imenovan neko iz te važne službe.

"Sada na njeno čelo dolazi neko ko sa tom službom nema nikakvih dodirnih tačaka, osim ako se izuzme činjenica da je otac Krička bio nekad načelnik 4. odeljenja UKP beogradske policije, zadužen za suzbijanje trgovine drogom", navodi se u saopštenju.

U nedostatku tih informacija, SRCE ocenjuje da je se radi o "instaliranju poslušnika" koje sprovodi predsednik Aleksandar Vučić, "kao što je pre toga uradio sa smenama u vrhu Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) i Žandarmerije".

"Ovo imenovanje poruka je i srpskoj javnosti, ali i svim (Vučićevim) 'lojalistima' uplašenim da ne ostanu bez zaštite, da 'ćacilend' nije sklonjen, nego da napreduje u karijeri kroz institucije... Marko Kričak je došao na mesto načelnika JZO po preporuci (ministra odbrane) Bratislava Gašića. Pre toga radio je kao 'diler automobila' u auto kući 'Porše lizing', a pripadnici JZO su se krstili kad im je on postavljen za šefa. Postao je poznat kada je JZO, kako su navodili učesnici protesta, prema njima sprovodila brutalno i ničim izazvano nasilje, zbog čega su protiv njega podnete i brojne prijave", dodaju u SRCE.

(Beta, 30.12.2025)

Povezane vesti »

SRCE: MUP da objavi radnu biografiju novog načelnika UKP Marka Krička

SRCE: MUP da objavi radnu biografiju novog načelnika UKP Marka Krička

Radio sto plus pre 2 sata
SRCE: MUP da objavi podatke o obrazovanju Krička, od kada je radio u MUP i na kojim poslovima

SRCE: MUP da objavi podatke o obrazovanju Krička, od kada je radio u MUP i na kojim poslovima

N1 Info pre 2 sata
Kričak na čelu UKP Vučićeva poruka javnosti da ćacilend napreduje kroz institucije

Kričak na čelu UKP Vučićeva poruka javnosti da ćacilend napreduje kroz institucije

Ozon press pre 2 sata
Marko Kričak postavljen za načelnika kriminalističke policije: Optužen pa odlikovan

Marko Kričak postavljen za načelnika kriminalističke policije: Optužen pa odlikovan

Luftika pre 3 sata
SRCE: MUP da objavi Kričkov CV

SRCE: MUP da objavi Kričkov CV

Danas pre 3 sata
Aleksić o postavljenju Krička na čelo UKP: Vučić bi da bude Pinoče u Srbiji

Aleksić o postavljenju Krička na čelo UKP: Vučić bi da bude Pinoče u Srbiji

Glas Šumadije pre 3 sata
Aleksić: Kričak jedan od onih koji će služiti Vučiću da se aparatom represije obračunava s građanima

Aleksić: Kričak jedan od onih koji će služiti Vučiću da se aparatom represije obračunava s građanima

Beta pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Politika, najnovije vesti »

Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo optužnicu protiv 21 osobe za ratne zločine u Račku

Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo optužnicu protiv 21 osobe za ratne zločine u Račku

Danas pre 1 sat
Milenković: Najznačajniji događaj u Srbiji 2025. godine je pojava novog političkog aktera

Milenković: Najznačajniji događaj u Srbiji 2025. godine je pojava novog političkog aktera

Danas pre 50 minuta
Vučić se u 2025. godini javnosti obratio 411 puta

Vučić se u 2025. godini javnosti obratio 411 puta

Vreme pre 9 minuta
Radukin (SSP): „Investicija u novu podstanicu u Novom Sadu predimenzionirana i preskupa“

Radukin (SSP): „Investicija u novu podstanicu u Novom Sadu predimenzionirana i preskupa“

Serbian News Media pre 30 minuta
Vučić o podršci studentskoj inicijativi: „Nisu skupili ni sedam odsto od broja koji tvrde“

Vučić o podršci studentskoj inicijativi: „Nisu skupili ni sedam odsto od broja koji tvrde“

Serbian News Media pre 19 minuta