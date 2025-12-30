Aleksić o postavljenju Krička na čelo UKP: Vučić bi da bude Pinoče u Srbiji

Glas Šumadije pre 1 sat  |  Nikoleta Jošović
Aleksić o postavljenju Krička na čelo UKP: Vučić bi da bude Pinoče u Srbiji

Imenovanjem Marka Krička za načelnika Uprave kriminalističke policije (UKP) Aleksandar Vučić šalje poruku da želi da bude Pinoče u Srbiji, rekao je danas predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) i narodni poslanik Miroslav Aleksić.

Aleksić ističe da je Pinoče bio školski primer dikatatora koji je prebijao sopstvene građane i nije hteo da siđe sa vlasti iako nije imao podršku i dodaje da isto pokušava i režim Aleksandra Vučića koji uporno radi na militarizaciji policije, posle politizacije i kriminalizacije. Čovek koji je brutalno prebijao studente, hapsio građane, branio Ćacilend i radio sve što je u interesu režima na vlasti, a protiv građana Srbije, danas je postao još jedan od onih koji će
Otvori na glassumadije.rs

Povezane vesti »

SRCE: MUP da objavi radnu biografiju novog načelnika UKP Marka Krička

SRCE: MUP da objavi radnu biografiju novog načelnika UKP Marka Krička

Beta pre 48 minuta
SRCE: MUP da objavi radnu biografiju novog načelnika UKP Marka Krička

SRCE: MUP da objavi radnu biografiju novog načelnika UKP Marka Krička

Radio sto plus pre 38 minuta
SRCE: MUP da objavi podatke o obrazovanju Krička, od kada je radio u MUP i na kojim poslovima

SRCE: MUP da objavi podatke o obrazovanju Krička, od kada je radio u MUP i na kojim poslovima

N1 Info pre 1 sat
Kričak na čelu UKP Vučićeva poruka javnosti da ćacilend napreduje kroz institucije

Kričak na čelu UKP Vučićeva poruka javnosti da ćacilend napreduje kroz institucije

Ozon press pre 1 sat
SRCE: MUP da objavi Kričkov CV

SRCE: MUP da objavi Kričkov CV

Danas pre 1 sat
Marko Kričak postavljen za načelnika kriminalističke policije: Optužen pa odlikovan

Marko Kričak postavljen za načelnika kriminalističke policije: Optužen pa odlikovan

Luftika pre 1 sat
Aleksić: Kričak jedan od onih koji će služiti Vučiću da se aparatom represije obračunava s građanima

Aleksić: Kričak jedan od onih koji će služiti Vučiću da se aparatom represije obračunava s građanima

Beta pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićKragujevacMiroslav Aleksić

Politika, najnovije vesti »

Vučić na godišnjoj konferenciji: Dva cilja u 2026. godini - mir i stabilnost i najbolja godina za ekonomiju

Vučić na godišnjoj konferenciji: Dva cilja u 2026. godini - mir i stabilnost i najbolja godina za ekonomiju

RTV pre 3 minuta
Ovako izgleda papir za legalizaciju: Vučić najavio i prva rešenja (foto, video)

Ovako izgleda papir za legalizaciju: Vučić najavio i prva rešenja (foto, video)

Blic pre 3 minuta
Vučić najavio dva glavna cilja za 2026, o studentima: Nisu skupili ni 7 odsto od broja potpisa koji su naveli

Vučić najavio dva glavna cilja za 2026, o studentima: Nisu skupili ni 7 odsto od broja potpisa koji su naveli

NIN pre 1 sat
Vučić o studentskim potpisima: Nisu skupili ni sedam odsto od broja za koji tvrde da jesu

Vučić o studentskim potpisima: Nisu skupili ni sedam odsto od broja za koji tvrde da jesu

N1 Info pre 48 minuta
Nemačka i pirotehnika: Zabrana petardi i privatnog vatrometa?

Nemačka i pirotehnika: Zabrana petardi i privatnog vatrometa?

N1 Info pre 33 minuta