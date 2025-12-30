Aleksić o postavljenju Krička na čelo UKP: Vučić bi da bude Pinoče u Srbiji

Imenovanjem Marka Krička za načelnika Uprave kriminalističke policije (UKP) Aleksandar Vučić šalje poruku da želi da bude Pinoče u Srbiji, rekao je danas predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) i narodni poslanik Miroslav Aleksić.

Aleksić ističe da je Pinoče bio školski primer dikatatora koji je prebijao sopstvene građane i nije hteo da siđe sa vlasti iako nije imao podršku i dodaje da isto pokušava i režim Aleksandra Vučića koji uporno radi na militarizaciji policije, posle politizacije i kriminalizacije. Čovek koji je brutalno prebijao studente, hapsio građane, branio Ćacilend i radio sve što je u interesu režima na vlasti, a protiv građana Srbije, danas je postao još jedan od onih koji će