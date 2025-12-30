Još jedna država digla bodljikavi zid na granici s Rusijom Nova "gvozdena zavesa" na istoku EU: "Štiti od napada"

Blic pre 2 sata
Još jedna država digla bodljikavi zid na granici s Rusijom Nova "gvozdena zavesa" na istoku EU: "Štiti od napada"

Ministar unutrašnjih poslova izjavio je da ograda doprinosi nacionalnoj bezbednosti Planira se postavljanje dodatne infrastrukture i sistema za nadzor do 2026. godine Letonija je završila izgradnju bodljikave žice dugu 280 kilometara na svojoj istočnoj granici sa Rusijom, saopštila je danas letonska Agencija za upravljanje državnom imovinom.

Ministar unutrašnjih poslova Rihards Kozlovskis izjavio je da je ograda "značajan doprinos bezbednosti stanovništva Letonije i cele zemlje", uz sličnu ogradu koja je završena 2024. godine na granici sa Belorusijom. Letonija planira da do kraja 2026. godine postavi dodatnu infrastrukturu i sisteme za nadzor duž granice sa Belorusijom i Rusijom. "Naš glavni cilj je da uvedemo najsavremeniju zaštitu granice na istočnoj granici Evropske unije", rekao je ministar,
Danas pre 1 sat
