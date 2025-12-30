Letonija završila ogradu sa Rusijom: 280 km bodljikave žice na granici

Letonija je završila izgradnju 280 kilometara dugačke ograde s bodljikavom žicom na granici sa Rusijom, objavila je danas agencija za upravljanje državnom imovinom.

Ministar unutrašnjih poslova Rihards Kozlovskis rekao je da je ograda „značajan doprinos bezbednosti stanovništva Letonije“, uz sličnu ogradu koja je prošle godine podignuta na granici sa Belorusijom, prenosi Hina. Letonija planira da do kraja 2026. postavi dodatnu infrastrukturu i sisteme za nadzor duž granice sa Belorusijom i Rusijom. „Naš glavni cilj je da uvedemo najmoderniju zaštitu na istočnoj granici Evropske unije“, rekao je Kozlovskis. Letonija, Litvanija