Letonija završila ogradu sa Rusijom: 280 km bodljikave žice na granici

Danas pre 4 sati  |  FoNet
Letonija završila ogradu sa Rusijom: 280 km bodljikave žice na granici

Letonija je završila izgradnju 280 kilometara dugačke ograde s bodljikavom žicom na granici sa Rusijom, objavila je danas agencija za upravljanje državnom imovinom.

Ministar unutrašnjih poslova Rihards Kozlovskis rekao je da je ograda „značajan doprinos bezbednosti stanovništva Letonije“, uz sličnu ogradu koja je prošle godine podignuta na granici sa Belorusijom, prenosi Hina. Letonija planira da do kraja 2026. postavi dodatnu infrastrukturu i sisteme za nadzor duž granice sa Belorusijom i Rusijom. „Naš glavni cilj je da uvedemo najmoderniju zaštitu na istočnoj granici Evropske unije“, rekao je Kozlovskis. Letonija, Litvanija
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Još jedna država digla bodljikavi zid na granici s Rusijom Nova "gvozdena zavesa" na istoku EU: "Štiti od napada"

Još jedna država digla bodljikavi zid na granici s Rusijom Nova "gvozdena zavesa" na istoku EU: "Štiti od napada"

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaBelorusijaMinistar unutrašnjih poslovaLitvanijaLetonijaRusija

Svet, najnovije vesti »

Putin se zahvalio ruskim vojnicima na frontu: Jednu grupu je posebno pohvalio

Putin se zahvalio ruskim vojnicima na frontu: Jednu grupu je posebno pohvalio

Kurir pre 1 sat
Amerika šalje dolare! Evo koliko novca stiže Ujedinjenim nacijama za humanitarnu pomoć: Za ove teritorije nema ni cvonjka!

Amerika šalje dolare! Evo koliko novca stiže Ujedinjenim nacijama za humanitarnu pomoć: Za ove teritorije nema ni cvonjka!

Kurir pre 3 sata
Ruski ministar zdravlja o vakcini protiv raka: Sve ide po planu, izgrađen i pogon za institut

Ruski ministar zdravlja o vakcini protiv raka: Sve ide po planu, izgrađen i pogon za institut

Politika pre 3 sata
Krvavi obračun u Turskoj: Policija upala u kuću militanata, sukob se prelio na ulice: Operacija završena fatalnim ishodom!

Krvavi obračun u Turskoj: Policija upala u kuću militanata, sukob se prelio na ulice: Operacija završena fatalnim ishodom!

Kurir pre 4 sati
Pentagon: Boing dobio ugovor vredan 8,6 milijardi dolara za avione F-15 namenjene Izraelu

Pentagon: Boing dobio ugovor vredan 8,6 milijardi dolara za avione F-15 namenjene Izraelu

Politika pre 4 sati