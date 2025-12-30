Neke linije se privremeno ukidaju, uvode se nove, a 35 menja trasu: Sve izmene gradskog prevoza 1. januara

Neke linije se privremeno ukidaju, uvode se nove, a 35 menja trasu: Sve izmene gradskog prevoza 1. januara
Zbog manifestacije doći će do izmena saobraćaja na Bulevaru Zorana Đinđića U Borči će izmene u saobraćajnim linijama biti od 8 do 16 časova Ove godine manifestacija "Ulica otvorenog srca" održava se 1. januara u četiri beogradska naselja, te će iz tog razloga doći do promena u radu linija javnog prevoza, najavljeno je iz Sekretarijata za javni prevoz. Neke linije se ukidaju, privremeno se uvode nove, a 35 linija gradskog prevoza menja trasu. Tokom održavanja
