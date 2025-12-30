Otvara se ski sezona na Staroj planini – taman za novogodišnje praznike!

U sredu 31. decembra 2025. godine počeće skijaška sezona 2025/26 u ski centru Stara planina.

U skladu sa vremenskim prilikama, stekli su se uslovi za kvalitetnu pripremu ski staze br 7, Jabučko ravnište. Za sve skijaše i bordere radiće gondola Jabučko ravnište sa pripadajućom stazom 7 i poligon za početnike. Prvog dana ski sezone na Staroj planini, skijanje će biti besplatno, a od četvrtka 1. januara 2026. godine, pa sve dok u programu bude bila jedna staza i poligon za početnike, važiće popust od 70% na poludnevne i dnevne karte. Radno vreme će biti od 9