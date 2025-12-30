Amerika šalje dolare! Evo koliko novca stiže Ujedinjenim nacijama za humanitarnu pomoć: Za ove teritorije nema ni cvonjka!

Sjedinjene Američke Države objavile su da će Ujedinjenim nacijama dati 2 milijarde dolara za humanitarnu pomoć, u trenutku kada administracija predsednika Donalda Trampa nastavlja sa smanjenjem strane pomoći i zahteva duboke reforme u okviru UN sistema.

Iako je taj iznos znatno manji u odnosu na ranija američka izdvajanja, administracija smatra da je i dalje dovoljno velik da SAD zadrže status najvećeg humanitarnog donatora na svetu. Prema dogovoru, biće formiran krovni fond preko kojeg će se sredstva raspoređivati UN agencijama u skladu sa prioritetima, a ključni uslov SAD je konsolidacija humanitarnih funkcija, smanjenje birokratije i jači nadzor nad trošenjem novca. Američki zvaničnici poručuju da se UN