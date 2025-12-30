Krvavi obračun u Turskoj: Policija upala u kuću militanata, sukob se prelio na ulice: Operacija završena fatalnim ishodom!

Turski ministar unutrašnjih poslova rekao je da su tri policajca i šest članova militantne grupe „ Islamska država“ ubijeni u ponedeljak tokom sukoba na severozapadu Turske.

Operacija je usledila nakon racija širom zemlje prošle nedelje u kojima je policija privela 115 osumnjičenih militanata optuženih za planiranje napada oko proslave Božića i Nove godine. Pucnjava je izbila u Jalovi, južno od Istanbula, dok je policija upala u kuću u kojoj se veruje da su se militanti krili. Ministar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja rekao je da je osam drugih policajaca i noćni čuvar ranjeno tokom operacije. Snage bezbednosti su poslale