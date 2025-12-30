Hapšenja građana u Crnoj Gori, priveden i predsednik opštine Zeta, Milan Knežević samovoljno ušao u policijsku "maricu"

Policija u Crnoj Gori jutros je u Botunu, gde su meštani telima sprečavali početak radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, privela više građana, kao i predsednika Opštine Zeta Mihaila Asanovića.

Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević, koji je bio na zemlji sa meštanima koji su blokirali početak radova, takođe je priveden. Prema pisanju portala RTCG, Knežević je samovoljno ušao u vozilo policije, poručivši da će izaći iz vlade. Hapšenja su počela posle osam sati blokade, a crnogorska policija je nešto posle devet časova obezbedila lokaciju za gradnju. "Ja sam im rekao da idem sa mojim narodom do kraja i nemam nameru da izlazim iz marice koja se