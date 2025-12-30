Protest građana kod Podgorice – privedene 54 osobe, Knežević preti izlaskom iz Vlade

RTS pre 3 sata
Protest građana kod Podgorice – privedene 54 osobe, Knežević preti izlaskom iz Vlade

U Botunu kod Podgorice okupljeni meštani su sprečili početak radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Policija je saopštila da su privedene 54 osobe, koje su zatim, kako se navodi, i pušteni bez zadržavanja. Među njima je i predsednik Opštine Zeta Mihailo Asanović. Demonstranti su jutros blokirali kružni tok ka aerodromu. Među okupljenima je bio i poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević, koji je najavio mogući izlazak stranke iz Vlade. Predsednik Crne Gore Jakov Milatović

Stanovnici mesta Botun u crnogorskoj opštini Zeta okupili su se kako bi sprečili predstavnike podgoričke gradske vlasti da započnu radove na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Policija je saopštila da su u policijske prostorije dovedene 54 osobe koje su u Botunu onemogućile službenicima Komunalne policije izvršenje službene radnje i odbile da postupe po naređenjima službenika Uprave policije. Kako RTCG javlja, među uhapšenima je i predsednik
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Crna Gora: Svi privedeni u Botunu pušteni na slobodu, saobraćaj odblokiran

Crna Gora: Svi privedeni u Botunu pušteni na slobodu, saobraćaj odblokiran

RTV pre 1 sat
Odblokirana pruga i kružni tok prema Aerodromu Podgorica: Građani najavili nove proteste

Odblokirana pruga i kružni tok prema Aerodromu Podgorica: Građani najavili nove proteste

Euronews pre 2 sata
„Policija je fenomenalno reagovala na protest građana“: Premijer Crne Gore o dešavanjima u Zeti

„Policija je fenomenalno reagovala na protest građana“: Premijer Crne Gore o dešavanjima u Zeti

Nova pre 2 sata
Premijer Crne Gore: Policija fenomenalno reagovala na protest građana u Zeti

Premijer Crne Gore: Policija fenomenalno reagovala na protest građana u Zeti

N1 Info pre 3 sata
Odblokiran saobraćaj na kružnom toku ka Aerodromu Podgorica

Odblokiran saobraćaj na kružnom toku ka Aerodromu Podgorica

Sputnik pre 3 sata
"Ovo je najcrnja stranica u istoriji Crne Gore" Knežević pušten, otkrio pozadinu hapšenja: Kad su hvatili da sam poslanik…

"Ovo je najcrnja stranica u istoriji Crne Gore" Knežević pušten, otkrio pozadinu hapšenja: Kad su hvatili da sam poslanik, rekli da se marica "pokvarila"

Kurir pre 4 sati
"Najcrnja stranica u istoriji Crne Gore" Knežević posle hapšenja: Ovo je prevazišlo i Đukanovićev obračun sa građanima

"Najcrnja stranica u istoriji Crne Gore" Knežević posle hapšenja: Ovo je prevazišlo i Đukanovićev obračun sa građanima

Večernje novosti pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Demokratska strankaCrna GoraPodgoricaAerodromNarodna partijaJakov Milatović

Balkan, najnovije vesti »

Auto sleteo s puta, ima mrtvih. Teška saobraćajna nesreća kod Prnjavora: Muškarac stradao na licu mesta

Auto sleteo s puta, ima mrtvih. Teška saobraćajna nesreća kod Prnjavora: Muškarac stradao na licu mesta

Blic pre 20 minuta
Neoustaška komedija „Za Evropu spremni“: Uz urlike i Tompsona proteruju i – trubače

Neoustaška komedija „Za Evropu spremni“: Uz urlike i Tompsona proteruju i – trubače

Sputnik pre 25 minuta
Ronilačka nesreća u Sloveniji: Jedna osoba poginula u jami Škocjanskih pećina

Ronilačka nesreća u Sloveniji: Jedna osoba poginula u jami Škocjanskih pećina

Euronews pre 15 minuta
Ronilac (41) nastradao u neistraženoj jami u slovenačkim pećinama, najverovatnije se zaglavio

Ronilac (41) nastradao u neistraženoj jami u slovenačkim pećinama, najverovatnije se zaglavio

Newsmax Balkans pre 6 minuta
Optužnica kosovskog tužilaštva protiv 21 bivšeg pripadnika VJ i MUP-a Srbije zbog navodnog ratnog zločina

Optužnica kosovskog tužilaštva protiv 21 bivšeg pripadnika VJ i MUP-a Srbije zbog navodnog ratnog zločina

N1 Info pre 1 sat