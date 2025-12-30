Odblokiran saobraćaj na kružnom toku ka Aerodromu Podgorica

Građani Zete odblokirali su kružni tok prema Aerodromu Podgorica, a novo okupljanje na istom mestu najavili su za sutra u 10 sati.

Građani su kružni tok odblokirali nakon razgovora sa predsednikom DNP i poslanikom Milanom Kneževićem. Građani Zete tvrde da će blokirati saobraćaj u celoj Opštini dok ne bude obustavljen početak radova na gradnji Pogonu za prečišćvanje otpadnih voda Podgorice. Podsećamo, crnogorska policija je jutros ušla na lokaciju na kojoj je planirana gradnja pogona za prečišćavanje vode kod Podgorice, čemu se Botunjani protive. Crnogorski mediji javljaju da je uhapšeno
