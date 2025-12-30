Saudijska Arabija bombardovala grad u Jemenu zbog isporuke oružja navodno namenjene pobunjenicima

Saudijska Arabija je danas bombardovala grad Mukalu u Jemenu zbog, kako tvrde vlasti, pošiljke oružja za separatiste u toj zemlji, koja bi trebalo da je stigla iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Jemenske jedinice koje se bore protiv pobunjenika Hutija su nakon napada Rijada proglasile vanredno stanje, čime je na 72 sata zabranjen pristup i prelazak svih graničnih prelaza, kao i ulazak na aerodrome i luke, osim u slučajevima koje dozvoli Saudijska Arabija. U saopštenju vojske navodi se da su napadi u lučkom gradu Mukali usledili nakon što su brodovi stigli iz Fudžejre, lučkog grada na istočnoj obali UAE. "Posada je imala onesposobljene uređaje za praćenje