Putin naredio da rezervisti štite kritične objekte; Zelenski sa "koalicijom voljnih" početkom januara

RTS pre 1 sat
Putin naredio da rezervisti štite kritične objekte; Zelenski sa "koalicijom voljnih" početkom januara

Rat u Ukrajini – 1.406. dan. Predsednik Volodimir Zelenski ukazuje da Ukrajina ne može tek tako da se povuče s okupiranih teritorija, jer to prevazilazi njene zakone. Kaže da bi pravi kompromis moglo biti stvaranje slobodne ekonomske zone s posebnim pravilima. Šef Kremlja Vladimir Putin naložio je vladi da utvrdi spisak kritičnih objekata koje će od sledeće godine štititi rezervisti Oružanih snaga Rusije.

Belousov: Ruska vojska borbeno najspremnija na svetu Ruski ministar odbrane Andrej Belousov izjavio je da je ruska vojska borbeno najspremnija na svetu. "Uoči novogodišnjih praznika, uobičajeno je da se oceni protekla godina. U 2025. godini nastavili smo da unapređujemo borbene sposobnosti naših oružanih snaga. I danas sa sigurnošću možemo reći da je ruska vojska najsposobnija na svetu. Ona u praksi dokazuje da je sposobna da obezbedi suverenitet zemlje", rekao je
