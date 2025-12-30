Lazarević: Izvoz Srbije premašio 30 milijardi evra

BEOGRAD - Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je danas da je izvoz Srbije premašio 30 milijardi evra.

Ona je rekla kada je reč o spoljnotrgovinskoj razmeni da u prvih 11 meseci ove godine Srbija ima rast trgovinske razmene sa svetom, uz brži rast izvoza od uvoza. "Izvoz je premašio 30 milijardi evra i iznosi 30,3 milijardi evra, dok je uvoz 38,1 milijardi. Ono što je važno je da imamo značajne stope rasta na ključnim izvoznim tržištima, pre svega na tržištu Evropske unije, a od pojedinačnih zemalja gde se beleži najveći rast izvoza je Italija, što ne čudi imajući u