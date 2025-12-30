Meteorolog Sovilj dao konačan odgovor na pitanje koje sve zanima: Evo čega sigurno neće biti za Novu godinu!

Meteorolog Slobodan Sovilj izjavio je da će građani Srbije 2026. godinu, izuzev u planinskim predelima, dočekati bez snega.

On je za Tanjug rekao da se sutra u Srbiji očekuje promenljivo oblačno i hladno vreme uz mestimično kratkotrajne snežne padavine, ali bez zadržavanja snežnog pokrivača. "Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od minus osam do nula stepeni, a maksimalne dnevne između minus jedan i plus dva stepena. Biće promenljivo oblačno, što znači da će se smenjivati oblačnost i kraći sunčani interval između oblaka, a biće uslova i za lokalnu pojavu kratkotrajnog