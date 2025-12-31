Bocan-Harčenko: Nacionalizacija NIS-a bila bi u suprotnosti sa sporazumom Rusije i Srbije

Beta pre 21 minuta

Moguća nacionalizacija Naftne industrije Srbije (NIS) pod sankcijama SAD bila bi u suprotnosti sa međuvladinim sporazumom Rusije i Srbije o energetskoj saradnji, izjavio je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko.

On je u intervjuu za RIA Novosti rekao da je ruski predsednik Vladimir Putin izjavio da postoji sporazum iz 2008. godine o saradnji Rusije i Srbije u naftno-gasnom sektoru.

"I mi se moramo pridržavati tog sporazuma. I to je važno", rekao je Bocan-Harčenko.

On je dodao da odluka o NIS-u mora biti u skladu sa duhom odnosa između Moskve i Beograda, i generalno u skladu sa pomenutim sporazumom.

(Beta, 31.12.2025)

