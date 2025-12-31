"Nacionalizacija NIS-a bila bi suprotna sporazumu Rusije i Srbije"

B92 pre 2 sata
"Nacionalizacija NIS-a bila bi suprotna sporazumu Rusije i Srbije"

Moguća nacionalizacija Naftne industrije Srbije (NIS) pod sankcijama SAD bila bi suprotna međuvladinom sporazumu između Rusije i Srbije o energetskoj saradnji, izjavio je ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko za RIA Novosti.

"Ruski predsednik je ovo izjavio tokom direktne linije, odgovarajući na pitanje o toj temi. Rekao je da postoji sporazum iz 2008. godine o saradnji između Rusije i Srbije u naftno-gasnom sektoru i da se i mi moramo pridržavati tog sporazuma. I to je važno", rekao je Bocan-Harčenko. Kako je dodao, "teško da je moguće naprosto impulsivno odmah sprovesti nacionalizaciju". Bocan-Harčenko je rekao i da odluka o NIS-u mora biti u skladu sa duhom odnosa Moskve i Beograda
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Bocan-Harčenko: Nacionalizacija NIS-a bila bi u suprotnosti sa sporazumom Rusije i Srbije

Bocan-Harčenko: Nacionalizacija NIS-a bila bi u suprotnosti sa sporazumom Rusije i Srbije

Beta pre 3 sata
Poruka ambasadora Rusije: „Putin je podsetio na sporazum koji zabranjuje nacionalizaciju NIS-a“

Poruka ambasadora Rusije: „Putin je podsetio na sporazum koji zabranjuje nacionalizaciju NIS-a“

Nedeljnik pre 3 sata
Bocan-Harčenko: „Nacionalizacija NIS-a bila bi u suprotnosti sa sporazumom Rusije i Srbije“

Bocan-Harčenko: „Nacionalizacija NIS-a bila bi u suprotnosti sa sporazumom Rusije i Srbije“

Serbian News Media pre 3 sata
Bocan-Harčenko: Nacionalizacija NIS-a bila bi u suprotnosti sa sporazumom Rusije i Srbije

Bocan-Harčenko: Nacionalizacija NIS-a bila bi u suprotnosti sa sporazumom Rusije i Srbije

Danas pre 3 sata
Bocan-Harčenko: Nacionalizacija NIS-a bila bi u suprotnosti sa sporazumom Rusije i Srbije

Bocan-Harčenko: Nacionalizacija NIS-a bila bi u suprotnosti sa sporazumom Rusije i Srbije

Radio sto plus pre 2 sata
Bocan-Harčenko: Nacionalizacija NIS-a bila bi u suprotnosti sa sporazumom Rusije i Srbije

Bocan-Harčenko: Nacionalizacija NIS-a bila bi u suprotnosti sa sporazumom Rusije i Srbije

Nova pre 4 sati
Bocan-Harčenko: Nacionalizacija NIS-a bila bi suprotna sporazumu Rusije i Srbije

Bocan-Harčenko: Nacionalizacija NIS-a bila bi suprotna sporazumu Rusije i Srbije

N1 Info pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaRusija

Ekonomija, najnovije vesti »

RGZ: Vrednost tržišta nepokretnosti u Srbiji iznosila 1,8 milijardi u trećem kvartalu 2025.

RGZ: Vrednost tržišta nepokretnosti u Srbiji iznosila 1,8 milijardi u trećem kvartalu 2025.

RTV pre 4 minuta
Vlada usvojila novu uredbu: Veći koeficijenti i plate u prosveti od 2026.

Vlada usvojila novu uredbu: Veći koeficijenti i plate u prosveti od 2026.

IndeksOnline pre 19 minuta
Nove cene goriva: Dizel i benzin jeftiniji za dinar

Nove cene goriva: Dizel i benzin jeftiniji za dinar

IndeksOnline pre 24 minuta
EPS usvojio trogodišnji plan poslovanja

EPS usvojio trogodišnji plan poslovanja

Ekapija pre 54 minuta
Na ovim lokacijama tražila se nekretnina više uprkos ceni: Ovo je cena najskupljih kuća, stanova i garaža u trećem kvartalu…

Na ovim lokacijama tražila se nekretnina više uprkos ceni: Ovo je cena najskupljih kuća, stanova i garaža u trećem kvartalu 2025.

Blic pre 19 minuta