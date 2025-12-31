Batut objavio najnovije podatke o gripu i respiratornim infekcijama

Danas pre 2 sata  |  FoNet
Batut objavio najnovije podatke o gripu i respiratornim infekcijama

U Srbiji je od 22. do 28. decembra zabeleženo 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

Zabeležena stopa je viša za 15 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući. Najviše slučajeva je zabeleženo kod dece do četiri godine, zatim kod dece od pet do 14 godina. U toku iste nedelje registrovano je i 19.569 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, a zabeležena stopa je viša za devet
