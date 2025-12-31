Parking servis: Besplatno parkiranje u Beogradu za praznike

Javno komunalno preduzeće „Parking servis“ saopštilo je da tokom novogodišnjih praznika, 1. i 2. januara, na Badnji dan i Božić neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada.

Navedeno je da će tada biti zatvoreni i šalteri za rad sa strankama u ulicama Takovska 31, Mileševska 51 i Milutina Milankovića 134g. Sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks „Međunarodni terminal“ biće neprekidno otvoreni tokom praznika i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za eksploataciju vozila. U subotu, 3. januara, naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada, kao i svi šalteri Korisničkog servisa radiće po uobičajenom