Radno vreme prodavnica, pošta i garaža tokom praznika

Za vreme novogodišnjih i božićnih praznika radno vreme pijaca, pošta, prodavnica i apoteka u Beogradu uglavnom će biti skraćeno, a 1. i 7. januara većina objekata neće raditi

Većina trgovinskih lanaca 31. decembra će raditi skraćeno, uglavnom do 18 časova, dok će 1. januara biti zatvoreni. Od 2. do 5. januara radno vreme će biti standardno, dok će 6. januara na Badnji dan većina raditi do 18 časova, a na dan Božića radnje uglavnom neće raditi. Tržni centri će raditi do 18 časova. Što se tiče bioskopa u tržnim centrima oni će raditi svih dana, dok će radno vreme uoči Nove godine i 6. januara uglavnom biti do 16 časova. Benzinske stanice