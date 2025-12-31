Radno vreme prodavnica, pošta i garaža tokom praznika

Vreme pre 2 sata
Radno vreme prodavnica, pošta i garaža tokom praznika

Za vreme novogodišnjih i božićnih praznika radno vreme pijaca, pošta, prodavnica i apoteka u Beogradu uglavnom će biti skraćeno, a 1. i 7. januara većina objekata neće raditi

Većina trgovinskih lanaca 31. decembra će raditi skraćeno, uglavnom do 18 časova, dok će 1. januara biti zatvoreni. Od 2. do 5. januara radno vreme će biti standardno, dok će 6. januara na Badnji dan većina raditi do 18 časova, a na dan Božića radnje uglavnom neće raditi. Tržni centri će raditi do 18 časova. Što se tiče bioskopa u tržnim centrima oni će raditi svih dana, dok će radno vreme uoči Nove godine i 6. januara uglavnom biti do 16 časova. Benzinske stanice
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Besplatno parkiranje u Beogradu za praznike

Besplatno parkiranje u Beogradu za praznike

Nova pre 2 sata
Parking servis: Besplatno parkiranje u Beogradu za praznike

Parking servis: Besplatno parkiranje u Beogradu za praznike

Danas pre 3 sata
Nedeljni i redukovani red vožnje i besplatan parking tokom praznika i u Nišu

Nedeljni i redukovani red vožnje i besplatan parking tokom praznika i u Nišu

Južne vesti pre 4 sati
Ovo je radno vreme pošti, marketa i javnog prevoza tokom novogodišnjih i božićnih praznika

Ovo je radno vreme pošti, marketa i javnog prevoza tokom novogodišnjih i božićnih praznika

Nedeljnik pre 4 sati
Ovako će funkcionisati gradski prevoz u Beogradu tokom praznika

Ovako će funkcionisati gradski prevoz u Beogradu tokom praznika

Nova pre 4 sati
U DANE PRAZNIKA DEŽURNA AMBULANTA PAZAR

U DANE PRAZNIKA DEŽURNA AMBULANTA PAZAR

Pirotske vesti pre 3 sata
Dežurne pošte za praznike

Dežurne pošte za praznike

Glas Zaječara pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BioskopNova godinaBadnji dan

Regioni, najnovije vesti »

Studenti u Nišu 1. januara protestom obeležavaju 14 meseci od pada nadstrešnice

Studenti u Nišu 1. januara protestom obeležavaju 14 meseci od pada nadstrešnice

N1 Info pre 23 minuta
Akademski plenum: U 2026. godini sadašnja vlast odlazi u istoriju, građanima želimo dolazak slobode i pravde

Akademski plenum: U 2026. godini sadašnja vlast odlazi u istoriju, građanima želimo dolazak slobode i pravde

Glas Šumadije pre 3 minuta
Radovi u Jelašnici prave blato i rupe na putevima i probleme vozačima

Radovi u Jelašnici prave blato i rupe na putevima i probleme vozačima

Južne vesti pre 23 minuta
Seli se Fakultet srpskih studija

Seli se Fakultet srpskih studija

Danas pre 23 minuta
Pljačka marketa tokom noći u Vučju

Pljačka marketa tokom noći u Vučju

Jugmedia pre 14 minuta