Nedeljni i redukovani red vožnje i besplatan parking tokom praznika i u Nišu

Tokom novogodišnjih i božićnih praznika, 1., 2. i 7. januara, autobusi u Nišu saobraćaće po nedeljnom redu vožnje, dok će u periodu zimskog raspusta, od 1. do 18. januara, gradskim i prigradskim linijama važiti letnji, redukovani raspored, saopštila je Direkcija za javni prevoz.

Parking će biti besplatan prvog i drugog dana januara, kao i na Badnje veče i Božić. Za doček Nove godine, u sredu 31. decembra, u periodu od 20 do 22 sata vršiće se postepeno isključivanje autobusa sa svih linija. Iskljucenja-vozila-31.12.2025.godine Preuzmi Kada je reč o parkiranju tokom praznika, iz Parking servisa najavljuju da se parking neće naplaćivati 1. i 2. januara, kao i na Badnji dan i Božić, odnosno 6. i 7. januara naredne godine.