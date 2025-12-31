Nedeljni i redukovani red vožnje i besplatan parking tokom praznika i u Nišu

Južne vesti pre 1 sat  |  Nikola Đukić
Nedeljni i redukovani red vožnje i besplatan parking tokom praznika i u Nišu

Tokom novogodišnjih i božićnih praznika, 1., 2. i 7. januara, autobusi u Nišu saobraćaće po nedeljnom redu vožnje, dok će u periodu zimskog raspusta, od 1. do 18. januara, gradskim i prigradskim linijama važiti letnji, redukovani raspored, saopštila je Direkcija za javni prevoz.

Parking će biti besplatan prvog i drugog dana januara, kao i na Badnje veče i Božić. Za doček Nove godine, u sredu 31. decembra, u periodu od 20 do 22 sata vršiće se postepeno isključivanje autobusa sa svih linija. Iskljucenja-vozila-31.12.2025.godine Preuzmi Kada je reč o parkiranju tokom praznika, iz Parking servisa najavljuju da se parking neće naplaćivati 1. i 2. januara, kao i na Badnji dan i Božić, odnosno 6. i 7. januara naredne godine.
Otvori na juznevesti.com

Povezane vesti »

Parking servis: Besplatno parkiranje u Beogradu za praznike

Parking servis: Besplatno parkiranje u Beogradu za praznike

Danas pre 15 minuta
Ovo je radno vreme pošti, marketa i javnog prevoza tokom novogodišnjih i božićnih praznika

Ovo je radno vreme pošti, marketa i javnog prevoza tokom novogodišnjih i božićnih praznika

Nedeljnik pre 1 sat
Ovako će funkcionisati gradski prevoz u Beogradu tokom praznika

Ovako će funkcionisati gradski prevoz u Beogradu tokom praznika

Nova pre 1 sat
Dežurne pošte za praznike

Dežurne pošte za praznike

Glas Zaječara pre 39 minuta
U DANE PRAZNIKA DEŽURNA AMBULANTA PAZAR

U DANE PRAZNIKA DEŽURNA AMBULANTA PAZAR

Pirotske vesti pre 50 minuta
Kada je besplatno parkiranje u Beogradu i kako radi Parking servis za praznike

Kada je besplatno parkiranje u Beogradu i kako radi Parking servis za praznike

NIN pre 25 minuta
Praznični red vožnje GSP-a: Važne izmene do 7. januara u Beogradu

Praznični red vožnje GSP-a: Važne izmene do 7. januara u Beogradu

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NišNova godinaBožićBadnji danAutobus

Regioni, najnovije vesti »

Produžn rad Toplane u novogodišnjoj noći i 1. januara

Produžn rad Toplane u novogodišnjoj noći i 1. januara

Plus online pre 5 minuta
Drastično povećanje kazni za saobraćajne prekršaje – Novim Zakonom o saobraćaju nevezivanje pojasa kažnjavaće se sa 50.000…

Drastično povećanje kazni za saobraćajne prekršaje – Novim Zakonom o saobraćaju nevezivanje pojasa kažnjavaće se sa 50.000

Glas Šumadije pre 20 minuta
Sanirana polomljena vrata skloništa u centru Niša

Sanirana polomljena vrata skloništa u centru Niša

Južne vesti pre 0 minuta
Srednjoškolci iz Prokuplja prikupili oko 40.000 dinara za bolesnu drugaricu

Srednjoškolci iz Prokuplja prikupili oko 40.000 dinara za bolesnu drugaricu

Južne vesti pre 10 minuta
I danju i noću zvali zbog problema s pritiskom, virusi i dalje haraju: Hitna pomoć u ovom gradu u Srbiji imala pune ruke posla…

I danju i noću zvali zbog problema s pritiskom, virusi i dalje haraju: Hitna pomoć u ovom gradu u Srbiji imala pune ruke posla

Blic pre 5 minuta