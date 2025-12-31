Šta se do sada zna o optužbama Rusije da je Ukrajina napala Putinovu rezidenciju?

Moskva je optužila Kijev da je pokušao da napadne predsedničku rezidenciju na severu Rusije, što su ukrajinski lideri odbacili kao laž čiji je cilj da Moskvi omogući nastavak rata u Ukrajini.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov optužio je u ponedeljak Ukrajinu da je tokom noći napala predsedničku rezidenciju u Novgorodskoj oblasti sa 91 dronom dugog dometa i rekao da će Rusija uzvratiti, piše Rojters., a prenosi N1. Rekao je da niko nije povređen i da, iako Moskva ne odustaje od pregovora o okončanju rata u Ukrajini, njen pregovarački stav biva preispitan nakon napada, koji je opisao kao „državni terorizam“. Lavrov nije pružio nikakve dokaze