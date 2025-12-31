“Ciljan napad na Putina”

Vesti online pre 4 sati  |  Sputnjik (A. S.)
Pokušaj napada Kijeva na rezidenciju predsednika Rusije je bio ciljan, precizno isplaniran i složen, izjavio je na brigingu načelnik raketnih jedinica PVO Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije general-major Aleksandar Romanenkov.

„Način izvođenja napada, broj upotrebljenih sredstava vazdušnog napada i njihovo delovanje sa južnog, jugozapadnog i zapadnog pravca neposredno ka rezidenciji predsednika Rusije u Novgorodskoj oblasti, nedvosmisleno potvrđuju da je teroristički napad kijevskog režima bio ciljan, pažljivo isplaniran i da je imao ešelonirani karakter“, rekao je Romanenkov. Dronovi su poleteli iz Sumske i Černigovske oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane. Kijev je pokušao
