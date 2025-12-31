Lukašenko otkrio: Putinu su predlagali da "orešnikom" raznese rezidenciju Zelenskog!

Kurir pre 16 minuta  |  BelTA/TASS
Lukašenko otkrio: Putinu su predlagali da "orešnikom" raznese rezidenciju Zelenskog!

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da su pojedine "usijane glave" ranije predlagale predsedniku Rusije Vladimiru Putinu da raketnim sistemom "Orešnik" izvede napad na centre za donošenje odluka u Ukrajini, ali da je on tu ideju kategorično odbacio.

Komentarišući navodni napad ukrajinskih bespilotnih letelica na rezidenciju predsednika Rusije u Novgorodskoj oblasti, Lukašenko je skrenuo pažnju na to da Rusija ima i da je imala sve mogućnosti da napadne neku od rezidencija predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog u trenutku kada bi on bio tamo, prenosi TASS. "Reći ću vam čak i više. Kada je 'Orešnik' prvi put upotrebljen, pojedine usijane glave predlagale su mu da se izvede drugi napad po tim teroristima i
