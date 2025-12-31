Subotički studenti objavili koliko su skupili potpisa

Subotički studenti u blokadi saopštili su danas da su prikupili više od 4.500 potpisa podrške građana zahtevu za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji.

Akcija je organizovana u nedelju, 28. decembra, na oko 400 štandova u oko 100 gradova i opština, tokom koje su studenti skupljali potpise građana i njihove kontakt podatke, za eventualni dublji angažman. „To su ljudi koji su se slobodno i bez ikakvih uslovljavanja potpisali imenom i prezimenom i jasno stali iza zahteva“, objavili su subotički studenti u blokadi na Instagramu. Potpisivanje je bilo organizovano na jednoj lokaciji u centru Subotice, u okviru akcije