Studenti objavili koliko je potpisa stiglo iz dijaspore

Studenti u blokadi saopštili su da je u okviru akcije „Raspiši pobedu“ za samo jedan dan prikupljeno ukupno 393.045 potpisa građana koji podržavaju zahtev za raspisivanje vanrednih izbora, od čega je 20.476 stiglo iz dijaspore.

Studenti u blokadi objavili su na svom Instagram profilu da je u okviru akcije „Raspiši pobedu“ pristiglo 20.476 potpisa iz dijaspore, čime je dodatno potvrđena podrška njihovim zahtevima i van granica Srbije. „Hvala vam na poverenju i neverovatnoj energiji. Svaki potpis je dokaz da smo zajedno nesalomivi. Zajedno još jače u nove pobede“, poručili su studenti. Akcija „Raspiši pobedu“ održana je u nedelju, 28. decembra, kada su studenti širom zemlje prikupljali