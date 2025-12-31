Studenti objavili koliko je potpisa stiglo iz dijaspore

Nova pre 29 minuta  |  Autor: Nova.rs
Studenti objavili koliko je potpisa stiglo iz dijaspore

Studenti u blokadi saopštili su da je u okviru akcije „Raspiši pobedu“ za samo jedan dan prikupljeno ukupno 393.045 potpisa građana koji podržavaju zahtev za raspisivanje vanrednih izbora, od čega je 20.476 stiglo iz dijaspore.

Studenti u blokadi objavili su na svom Instagram profilu da je u okviru akcije „Raspiši pobedu“ pristiglo 20.476 potpisa iz dijaspore, čime je dodatno potvrđena podrška njihovim zahtevima i van granica Srbije. „Hvala vam na poverenju i neverovatnoj energiji. Svaki potpis je dokaz da smo zajedno nesalomivi. Zajedno još jače u nove pobede“, poručili su studenti. Akcija „Raspiši pobedu“ održana je u nedelju, 28. decembra, kada su studenti širom zemlje prikupljali
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Studenti u blokadi: Iz dijaspore više od 20.000 potpisa za akciju "Raspiši pobedu"

Studenti u blokadi: Iz dijaspore više od 20.000 potpisa za akciju "Raspiši pobedu"

Radio 021 pre 30 minuta
Studenti objavili koliko su potpisa dobili iz dijaspore

Studenti objavili koliko su potpisa dobili iz dijaspore

N1 Info pre 1 sat
Studenti najavili skup u Novom Sadu 17. januara: "Raspisali smo pobedu, uskoro ćemo reći šta ona znači"

Studenti najavili skup u Novom Sadu 17. januara: "Raspisali smo pobedu, uskoro ćemo reći šta ona znači"

Radio 021 pre 45 minuta
Studenti objavili koliko su potpisa dobili iz dijaspore

Studenti objavili koliko su potpisa dobili iz dijaspore

Nedeljnik pre 1 sat
Zajedno smo nesalomivi: Studenti objavili koliko su potpisa prikupili u dijaspori

Zajedno smo nesalomivi: Studenti objavili koliko su potpisa prikupili u dijaspori

Vreme pre 44 minuta
Studenti objavili koliko je potpisa stiglo iz dijaspore

Studenti objavili koliko je potpisa stiglo iz dijaspore

Danas pre 1 sat
Studenti pokazali da se do građana može doći i bez promocije na RTS-u: Šta za dalju borbu znači 400.000 potpisa?

Studenti pokazali da se do građana može doći i bez promocije na RTS-u: Šta za dalju borbu znači 400.000 potpisa?

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Izbori

Društvo, najnovije vesti »

Putevi Srbije: Na pojedinim deonicama do pet centimetara snega, neophodna oprezna vožnja

Putevi Srbije: Na pojedinim deonicama do pet centimetara snega, neophodna oprezna vožnja

Danas pre 40 minuta
Ako želite da izbegnete mamurluk, pre pijenja alkohola pojedite ovu namirnicu

Ako želite da izbegnete mamurluk, pre pijenja alkohola pojedite ovu namirnicu

Danas pre 1 sat
Radno vreme i dežurstva tokom novogodišnjih i božićnih praznika u Srbiji 2026

Radno vreme i dežurstva tokom novogodišnjih i božićnih praznika u Srbiji 2026

Naslovi.ai pre 30 minuta
Iza novogodišnjeg vatrometa - meseci rada i pedantne koreografije

Iza novogodišnjeg vatrometa - meseci rada i pedantne koreografije

Beta pre 30 minuta
Studenti objavili koliko je potpisa stiglo iz dijaspore

Studenti objavili koliko je potpisa stiglo iz dijaspore

Nova pre 29 minuta