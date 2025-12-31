Zajedno smo nesalomivi: Studenti objavili koliko su potpisa prikupili u dijaspori

Vreme pre 5 sati
Zajedno smo nesalomivi: Studenti objavili koliko su potpisa prikupili u dijaspori

„Hvala vam na poverenju i neverovatnoj energiji“, napisali su u objavi na Instagramu studenti u blokadi

Studenti u blokadi zahvalili su se na društvenim mrežama svim Srbima u dijaspori na broju sakupljenih potpisa. „Hvala vam na poverenju i neverovatnoj energiji“, napisali su u objavi na Instagramu studenti u blokadi i naveli da su od Srba u dijaspori prikupili 20.476 potpisa. Kako su dodali, svaki potpis je dokaz „da smo zajedno nesalomivi“. „Zajedno još jače u nove pobede“, poručili su. Објава коју дели Studenti u blokadi – dijaspora (@studenti_u_blokadi_dijaspora)
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

„Uskoro ćemo vam reći šta pobeda znači“: Studenti planiraju 17. januara skup u Novom Sadu

„Uskoro ćemo vam reći šta pobeda znači“: Studenti planiraju 17. januara skup u Novom Sadu

Nova pre 4 sati
"Uskoro ćemo vam reći šta pobeda znači": Studenti planiraju 17. januara skup u Novom Sadu

"Uskoro ćemo vam reći šta pobeda znači": Studenti planiraju 17. januara skup u Novom Sadu

N1 Info pre 4 sati
Studenti objavili koliko je potpisa stiglo iz dijaspore

Studenti objavili koliko je potpisa stiglo iz dijaspore

Nova pre 5 sati
Studenti u blokadi: Iz dijaspore više od 20.000 potpisa za akciju "Raspiši pobedu"

Studenti u blokadi: Iz dijaspore više od 20.000 potpisa za akciju "Raspiši pobedu"

Radio 021 pre 5 sati
Studenti objavili koliko su potpisa dobili iz dijaspore

Studenti objavili koliko su potpisa dobili iz dijaspore

N1 Info pre 5 sati
Studenti najavili skup u Novom Sadu 17. januara: "Raspisali smo pobedu, uskoro ćemo reći šta ona znači"

Studenti najavili skup u Novom Sadu 17. januara: "Raspisali smo pobedu, uskoro ćemo reći šta ona znači"

Radio 021 pre 5 sati
Studenti objavili koliko su potpisa dobili iz dijaspore

Studenti objavili koliko su potpisa dobili iz dijaspore

Nedeljnik pre 5 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Od „galskog“ do „Božićnog seoceta“

Od „galskog“ do „Božićnog seoceta“

Radar pre 0 minuta
Srećna Nova godina!

Srećna Nova godina!

Sputnik pre 0 minuta
Srećna Nova godina!

Srećna Nova godina!

Newsmax Balkans pre 5 minuta
Srećna Nova 2026. godina! Hvala što ste uz nas, ostajemo zajedno i u godini pred nama: Redakcija "Blica" želi vam sve najbolje…

Srećna Nova 2026. godina! Hvala što ste uz nas, ostajemo zajedno i u godini pred nama: Redakcija "Blica" želi vam sve najbolje

Blic pre 0 minuta
Srećna Nova 2026. godina!

Srećna Nova 2026. godina!

NIN pre 5 minuta