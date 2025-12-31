Zajedno smo nesalomivi: Studenti objavili koliko su potpisa prikupili u dijaspori

„Hvala vam na poverenju i neverovatnoj energiji“, napisali su u objavi na Instagramu studenti u blokadi

Studenti u blokadi zahvalili su se na društvenim mrežama svim Srbima u dijaspori na broju sakupljenih potpisa. „Hvala vam na poverenju i neverovatnoj energiji", napisali su u objavi na Instagramu studenti u blokadi i naveli da su od Srba u dijaspori prikupili 20.476 potpisa. Kako su dodali, svaki potpis je dokaz „da smo zajedno nesalomivi". „Zajedno još jače u nove pobede", poručili su.