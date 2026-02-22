Ako vlast nema veze sa Junajted grupom, zašto se bavi njenim menadžmentom?

Cenzolovka pre 16 minuta  |  N.V.
Ako vlast nema veze sa Junajted grupom, zašto se bavi njenim menadžmentom?

Junajted grupa (UG) saopštila je juče da uvodi novi sistem korporativnog upravljanja za svoje informativne programe. Gotovo istovremeno, stigle su i izjave državnih zvaničnika o uspostavljanju novog menadžmenta, u kojima su mediji u sklopu UG najblaže rečeno negativno komentarisani, što budi sumnju u povezanost vlasti sa promenom menadžmenta.

Promenom menadžmenta informativni programi i mediji u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji i Sloveniji biće objedinjeni pod brendom Adria News Network, u okviru upravljačkog okvira sa sopstvenom upravljačkom strukturom sa Upravnim odborom i Uredničkim savetom sastavljenim od istaknutih međunarodnih medijskih profesionalaca. Članovi Upravnog odbora ove firme su Brent Sadler, Rani R. Raad, Nigel Baker, a pridružiće se Niall Martin, Kirenga Mbonampeka i
Otvori na cenzolovka.rs

Pročitajte još

„Crnogorski REM“ zabranio emisiju Jovane Jeremić

„Crnogorski REM“ zabranio emisiju Jovane Jeremić

Cenzolovka pre 1 minut
Stranci radnici spas za turizam, a domaća radna snaga odlazi u EU: Filipinac nakon 4 godine priznao kako je živeti i raditi u…

Stranci radnici spas za turizam, a domaća radna snaga odlazi u EU: Filipinac nakon 4 godine priznao kako je živeti i raditi u Hrvatskoj

Blic pre 1 dan
Alarm u regionu: Hitno zabranjen energetski prah koji mladi obožavaju - analiza potvrdila najgore

Alarm u regionu: Hitno zabranjen energetski prah koji mladi obožavaju - analiza potvrdila najgore

Telegraf pre 1 dan
AMSS upozorio vozače da kolovozi mogu biti vlažni i mestimično zaleđeni

AMSS upozorio vozače da kolovozi mogu biti vlažni i mestimično zaleđeni

N1 Info pre 5 sati
AMSS upozorio vozače da kolovozi mogu biti vlažni i mestimično zaleđeni

AMSS upozorio vozače da kolovozi mogu biti vlažni i mestimično zaleđeni

Insajder pre 6 sati
AMSS upozorio vozače da kolovozi mogu biti vlažni i mestimično zaleđeni

AMSS upozorio vozače da kolovozi mogu biti vlažni i mestimično zaleđeni

Serbian News Media pre 5 sati
AMSS upozorio vozače na vlažne i mestimično zaleđene kolovoze

AMSS upozorio vozače na vlažne i mestimično zaleđene kolovoze

Radio 021 pre 6 sati

Ključne reči

Crna GoraBosnaHercegovinaHrvatskaSlovenijaBosna i Hercegovina

Društvo, najnovije vesti »

Veran Matić: Šta sam rekao ambasadorima

Veran Matić: Šta sam rekao ambasadorima

Cenzolovka pre 11 minuta
Ako vlast nema veze sa Junajted grupom, zašto se bavi njenim menadžmentom?

Ako vlast nema veze sa Junajted grupom, zašto se bavi njenim menadžmentom?

Cenzolovka pre 16 minuta
U susret trećem rođendanu jedinog onlajn medija u Srbiji koji je uveo pretplatu na originalan novinarski sadržaj, Lalić za…

U susret trećem rođendanu jedinog onlajn medija u Srbiji koji je uveo pretplatu na originalan novinarski sadržaj, Lalić za UNS: Mladi čitaju, region prati, pretplata živi

Cenzolovka pre 6 minuta
Krupinski: Otkaz posle dve decenije na Novosadskoj TV – kulminiralo kada nisam planirala izjavu Vučićevića u prilogu

Krupinski: Otkaz posle dve decenije na Novosadskoj TV – kulminiralo kada nisam planirala izjavu Vučićevića u prilogu

Cenzolovka pre 21 minuta
Vučić promenio ploču: Ranije odbijao gostovanja na N1, sad kaže da jedva čega da ga pozovemo

Vučić promenio ploču: Ranije odbijao gostovanja na N1, sad kaže da jedva čega da ga pozovemo

Cenzolovka pre 1 minut