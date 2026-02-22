Ako vlast nema veze sa Junajted grupom, zašto se bavi njenim menadžmentom?

Junajted grupa (UG) saopštila je juče da uvodi novi sistem korporativnog upravljanja za svoje informativne programe. Gotovo istovremeno, stigle su i izjave državnih zvaničnika o uspostavljanju novog menadžmenta, u kojima su mediji u sklopu UG najblaže rečeno negativno komentarisani, što budi sumnju u povezanost vlasti sa promenom menadžmenta.

Promenom menadžmenta informativni programi i mediji u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji i Sloveniji biće objedinjeni pod brendom Adria News Network, u okviru upravljačkog okvira sa sopstvenom upravljačkom strukturom sa Upravnim odborom i Uredničkim savetom sastavljenim od istaknutih međunarodnih medijskih profesionalaca. Članovi Upravnog odbora ove firme su Brent Sadler, Rani R. Raad, Nigel Baker, a pridružiće se Niall Martin, Kirenga Mbonampeka i