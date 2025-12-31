Macut čestitao Novu godinu građanima: Nastavljamo da gradimo Srbiju u 2026.

Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut čestitao je danas građanima Srbije Novu godinu i poželeo im zdravlje i ljubav, kao i veru u bolje dane ispred nas.

Macut je u čestitci na Instagramu istakao da je iza nas period pun izazova, ali i trenutaka u kojima smo pokazali odgovornost, solidarnost i zajedništvo, naglasivši da u Novoj godini nastavljamo da gradimo Srbiju koja čuva mir i stabilnost. "U Novoj godini nastavljamo da gradimo Srbiju koja čuva mir i stabilnost, brine o svojim ljudima i sa optimizmom gleda u budućnost. Želim vam da 2026. godina donese sreću, porodičnu toplinu i uspeh. Srećna Nova godina i sve