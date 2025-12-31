"Neka nas vodi duh poštovanja i pomoći, da budemo tu jedni za druge!" Ana Grozdanović se obratila građanima

Članica Glavnog odbora SPS, Ana Grozdanović, uputila je čestitku povodom ulaska u 2026. godinu svim građanima Srbije.

Njenu poruku prenosimo u nastavku u celosti: "Dragi građani, u novoj godini želim vam puno ljubavi, razumevanja i zajedništva. Neka nas vodi duh poštovanja i pomoći, da budemo tu jedni za druge, da se ne delimo, već da se ujedinimo u težnji ka boljem društvu. Neka nam nova godina donese više razumevanja i podrške, i neka budemo oslonac jedni drugima u svakom trenutku. Srećna nova 2026. godina od vaše Ane Grozdanović." (Telegraf.rs)