Dačić za praznike: "Moja najveća želja je da 2026. bude dosadna - bez protesta, barikada i policijskih sirena"

"Srbija je u godini za nama bila poligon za opasne igre - od 29.000 neprijavljenih skupova i uličnih blokada do otvorenog terora nad Srbima na Kosovu i pretnji islamskog ekstremizma koje nikada ne miruju", poručuje ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić u velikom prazničnom intervjuu.

Prvi čovek srpske policije otvoreno govori o tome kako je MUP izdržao pritisak uličnih nereda, zašto je svesno birao uzdržanost pred provokacijama i kako planira da "stane na rep" bahatim vozačima ugradnjom alko-blokatora u automobile. Dok sumira rezultate borbe protiv piromana i kriminalnih grupa koje vrebaju iz senke, Dačić pred svoj 60. rođendan otkriva i ličnu cenu decenijskog rada u vrhu države: "Privatni život nemam, a rođendan mi je na Novu godinu, pa sam