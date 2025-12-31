Miško Ražnatović potvrdio stanje Nikole Jokića: Oglasio se čuveni menadžer!

Evo šta je poručio čuveni menadžer! Menadžer srpskog košarkaša Nikola Jokić Miško Ražnatović izneo je ohrabrujuće informacije o stanju kolena najboljeg igrača Denver Nagetsa, koji će zbog povrede biti primoran na pauzu u narednim nedeljama.

U razgovoru za TV Arena Sport, Ražnatović je otkrio da je bio u kontaktu sa Jokićem neposredno nakon povrede i naglasio da prve medicinske procene daju razloga za optimizam. „Razmenili smo nekoliko poruka. Dobro je, jer nije u pitanju najteža povreda kolena. Nisu oštećeni ligamenti, već je reč o hiperekstenziji i očekuje se da će relativno brzo moći da igra, za tri ili četiri nedelje. Naravno, to se nikad ne zna, ali je raspoložen i svestan je da je moglo da bude